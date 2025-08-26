GACC Sergipe é contemplado com projeto Sergipe Sem Fome e recebe kits alimentares para acolhidos

Representantes da diretoria do Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), participaram do lançamento do programa ‘Sergipe Sem Fome’, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), na manhã desta segunda-feira, 25 de agosto no Teatro Tobias Barreto em Aracaju.

Representando o GACC-SE estiveram presentes a gerente geral, Ulla Ribeiro, e a presidente da instituição, Elenilda Novaes.

“O GACC foi contemplado pelo edital lançado pela Seasic e receberá mais de 200 kits alimentares que serão distribuídos às famílias atendidas pela instituição residentes em diversos municípios sergipanos”, explica Ulla Ribeiro.

O programa Sergipe Sem Fome tem como objetivo ampliar o acesso a alimentos de qualidade e fortalecer a rede de proteção social em todo o estado. Essa iniciativa reforça a importância de unir esforços para combater a fome e garantir uma vida mais justa e saudável para todos.

“Essa doação é muito bom vinda e vai ajudar as famílias de acolhidos do GACC. O projeto do Governo de Sergipe promove segurança alimentar, inclusão social e dignidade para as famílias assistidas”, comemora Elenilda Novaes.

Por Assessoria de Imprensa