GACC Sergipe é reconhecido com o Selo ODS 2025, em solenidade

O GACC Sergipe participou da solenidade do Encontro Estadual ODS promovido pelo Movimento Nacional ODS Sergipe nesta quinta-feira, 23 de outubro. A instituição foi representado por Ana Elisa (assistente social), Mônica Oliveira (diretora administrativa e financeira) e Ulla Ribeiro (gerente geral e fundadora do GACC Sergipe).

O Projeto ‘De Mãos Dadas pela Vida’ que foi premiado, teve como objetivo o compromisso da Organização com a ODS 2 no combate a fome através do fornecimento de cestas básicas mensais, distribuição de lanches nos hospitais e o fornecimento de alimentação na casa de apoio para as crianças e familiares assegurando uma alimentação saudável e balanceada.

Durante o evento, Ulla Ribeiro recebeu o Selo ODS 2025 pelo Projeto “Mulheres no Terceiro Setor” pelo seu compromisso com a ODS 5 pela igualdade de genero promovendo inspiração e fortalecimento da mulher no Terceiro Setor para a construção de um futuro mais justo e solidário.

