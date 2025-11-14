GACC Sergipe é uma das 100 Melhores ONGs de 2025, diz Certificadora Social

Maior premiação do terceiro setor brasileiro, o Prêmio Melhores ONGs anuncia as 100 organizações brasileiras vencedoras em 2025. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE) está na lista das 100 Melhores ONGs do Brasil. A instituição está em atividade em Sergipe há 26 anos acolhendo com humanização crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer infantojuvenil.
“Sabemos que processos de melhorias em uma organização bem profissionais são contínuos e prezado pelos nossos princípios e valores sempre buscamos aplicar nas acoes e juntos a equipe o nível de maturidade, de credibilidade e de referência que conquistamos nesses 26 anos. Estar entre as 100 melhores Ongs do Brasil pela terceira vez é muito gratificante, ser certificada nacionalmente nos enche de orgulho e a certeza que estamos trilhando uma caminhada de muito amor, humanização, respeito e responsabilidade. Gratidão aos nossos doadores, parceiros, voluntários e humanizadores”, comemora Ulla Ribeiro, fundadora e gerente geral do GACC.
Na lista completa, que já está disponível no site premiomelhores.org, é possível conhecer o nome das organizações reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento neste ano.
“Estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil é fruto de um trabalho realizado com muito amor, dedicação e um compromisso verdadeiramente social. Atuamos pautados pela causa, pelo respeito ao próximo e pela busca constante do melhor para nossos acolhidos, administrando com responsabilidade cada doação de quem nos ajuda a transformar vidas”, orgulha-se Fred Gomes, diretor de Relações Institucionais.
As premiadas da nona edição do Prêmio, realizado pela Certificadora Social e Ambev Voa, com o patrocínio do Mercado Pago, Doare e Prosas, foram escolhidas a partir de um processo detalhado de inscrição e análise, que inclui perguntas sobre os pilares de atuação e gestão de uma organização social. Os dados enviados foram analisados por uma banca de jurados convidados, entre eles professores, pesquisadores, jornalistas e lideranças sociais do país, além do apoio da Fundação Getulio Vargas na análise documental.
Os destaques nas categorias especiais serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação em dezembro. Além das 100 melhores, serão premiadas as melhores ONGs por estado, causa, as melhores de pequeno porte e a Melhor ONG do ano.
As 100 melhores ONGs do Brasil em 2024
ABCP
ABRALE
Agência do Bem
Amigos da Poli
Amigos do Bem
Apabb
APAE de São Luís
APAE de Taquarituba SP
APAF – Associação Paulista de Apoio à Família
Associação Ambientalista Copaíba
Associação Cactus
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville
Associação de Apoio à Criança com Câncer
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E SOCIAL VOZ ATIVA – AEESVA
Associação Glocal
Associação Mineira de Reabilitação – AMR
Associação Pela Propriedade Comunitária
Associação Peter Pan
ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES
Associação Projeto Juninho
Bairro da Juventude
Casa 1
Casa da Criança Paralítica de Campinas – CCP
Casa de Saúde Menino Jesus de Praga
Casa do Zezinho
Casa Durval Paiva
Casa Ronald McDonald – RJ
Casa Ronald McDonald ABC
Casa Ronald McDonald Belém
Casa Ronald McDonald Jahu
CENTRO CIDADANIA
ChildFund Brasil
CHILDHOOD BRASIL
Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo
Curso Alberto Santos Dumont
FAS
Fly Educação e Cultura
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
Fundação EPROCAD
Fundação Norberto Odebrecht
Fundação Pró-Renal – Brasil
Fundação Sara
GACC – SERGIPE
Hospital do GRAACC
HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA
IDIS
ImpulsoGov
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa
Instituto Água Viva
Instituto Alicerce
Instituto Ame Sua Mente
Instituto Aromeiazero
Instituto C – Criança, Cuidado, Cidadão
INSTITUTO CONSERVAÇÃO COSTEIRA – ICC
Instituto Cores do Mará
Instituto da Providência
Instituto Dara
Instituto do Câncer Infantil
Instituto do Câncer Infantil do Agreste – ICIA
Instituto Joule
Instituto Lojas Renner
Instituto Metamorfose
Instituto Oportunidade Brasil – IOB
Instituto Padre Vilson Groh
Instituto Ponte
Instituto Ramacrisna
Instituto Reciclar
Instituto Social Ágatha
Instituto Sol
Instituto Solidare
Instituto Superação – Formação pelo Esporte
JA Rio de Janeiro
Lar Fabiano de Cristo
Nação Valquírias
OBRA SOCIAL DONA MECA
Onçafari
ONG Luz de Sophia
Pacto Contra a Fome
Parceiros da Educação
Parceiros da Educação Rio
Pro Criança Cardíaca
Pró-Saber SP
PROVIDENS Ação Social Arquidiocesana
Rede Cidadã
Rede Santa Catarina
ReforAMAR
RenovaBR
Santa Casa BH
Santa Marcelina Cultura
SAVE Brasil
Sea Shepherd Brasil.
Sitawi Finanças do Bem
Solar Meninos de Luz
Soul Bilíngue
UNIBES
United Way Brasil
Vitória Down
Vocação
Walking Footbal Brasil
Wikimedia Brasil
Sobre o Prêmio Melhores ONGs
Organizado pela Certificadora Social, desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não governamentais no Brasil e funciona como um farol para orientar doações. Além disso, incentiva boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas, que recebem devolutivas detalhadas da avaliação.
Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto: Divulgação GACC