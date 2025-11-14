GACC Sergipe é uma das 100 Melhores ONGs de 2025, diz Certificadora Social

Maior premiação do terceiro setor brasileiro, o Prêmio Melhores ONGs anuncia as 100 organizações brasileiras vencedoras em 2025. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE) está na lista das 100 Melhores ONGs do Brasil. A instituição está em atividade em Sergipe há 26 anos acolhendo com humanização crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer infantojuvenil.

“Sabemos que processos de melhorias em uma organização bem profissionais são contínuos e prezado pelos nossos princípios e valores sempre buscamos aplicar nas acoes e juntos a equipe o nível de maturidade, de credibilidade e de referência que conquistamos nesses 26 anos. Estar entre as 100 melhores Ongs do Brasil pela terceira vez é muito gratificante, ser certificada nacionalmente nos enche de orgulho e a certeza que estamos trilhando uma caminhada de muito amor, humanização, respeito e responsabilidade. Gratidão aos nossos doadores, parceiros, voluntários e humanizadores”, comemora Ulla Ribeiro, fundadora e gerente geral do GACC.

Na lista completa, que já está disponível no site premiomelhores.org, é possível conhecer o nome das organizações reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento neste ano.

“Estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil é fruto de um trabalho realizado com muito amor, dedicação e um compromisso verdadeiramente social. Atuamos pautados pela causa, pelo respeito ao próximo e pela busca constante do melhor para nossos acolhidos, administrando com responsabilidade cada doação de quem nos ajuda a transformar vidas”, orgulha-se Fred Gomes, diretor de Relações Institucionais.

As premiadas da nona edição do Prêmio, realizado pela Certificadora Social e Ambev Voa, com o patrocínio do Mercado Pago, Doare e Prosas, foram escolhidas a partir de um processo detalhado de inscrição e análise, que inclui perguntas sobre os pilares de atuação e gestão de uma organização social. Os dados enviados foram analisados por uma banca de jurados convidados, entre eles professores, pesquisadores, jornalistas e lideranças sociais do país, além do apoio da Fundação Getulio Vargas na análise documental.

Os destaques nas categorias especiais serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação em dezembro. Além das 100 melhores, serão premiadas as melhores ONGs por estado, causa, as melhores de pequeno porte e a Melhor ONG do ano.

As 100 melhores ONGs do Brasil em 2024

ABCP

ABRALE

Agência do Bem

Amigos da Poli

Amigos do Bem

Apabb

APAE de São Luís

APAE de Taquarituba SP

APAF – Associação Paulista de Apoio à Família

Associação Ambientalista Copaíba

Associação Cactus

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville

Associação de Apoio à Criança com Câncer

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E SOCIAL VOZ ATIVA – AEESVA

Associação Glocal

Associação Mineira de Reabilitação – AMR

Associação Pela Propriedade Comunitária

Associação Peter Pan

ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES

Associação Projeto Juninho

Bairro da Juventude

Casa 1

Casa da Criança Paralítica de Campinas – CCP

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Casa do Zezinho

Casa Durval Paiva

Casa Ronald McDonald – RJ

Casa Ronald McDonald ABC

Casa Ronald McDonald Belém

Casa Ronald McDonald Jahu

CENTRO CIDADANIA

ChildFund Brasil

CHILDHOOD BRASIL

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo

Curso Alberto Santos Dumont

FAS

Fly Educação e Cultura

Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé

Fundação EPROCAD

Fundação Norberto Odebrecht

Fundação Pró-Renal – Brasil

Fundação Sara

GACC – SERGIPE

Hospital do GRAACC

HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA

IDIS

ImpulsoGov

Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Instituto Água Viva

Instituto Alicerce

Instituto Ame Sua Mente

Instituto Aromeiazero

Instituto C – Criança, Cuidado, Cidadão

INSTITUTO CONSERVAÇÃO COSTEIRA – ICC

Instituto Cores do Mará

Instituto da Providência

Instituto Dara

Instituto do Câncer Infantil

Instituto do Câncer Infantil do Agreste – ICIA

Instituto Joule

Instituto Lojas Renner

Instituto Metamorfose

Instituto Oportunidade Brasil – IOB

Instituto Padre Vilson Groh

Instituto Ponte

Instituto Ramacrisna

Instituto Reciclar

Instituto Social Ágatha

Instituto Sol

Instituto Solidare

Instituto Superação – Formação pelo Esporte

JA Rio de Janeiro

Lar Fabiano de Cristo

Nação Valquírias

OBRA SOCIAL DONA MECA

Onçafari

ONG Luz de Sophia

Pacto Contra a Fome

Parceiros da Educação

Parceiros da Educação Rio

Pro Criança Cardíaca

Pró-Saber SP

PROVIDENS Ação Social Arquidiocesana

Rede Cidadã

Rede Santa Catarina

ReforAMAR

RenovaBR

Santa Casa BH

Santa Marcelina Cultura

SAVE Brasil

Sea Shepherd Brasil.

Sitawi Finanças do Bem

Solar Meninos de Luz

Soul Bilíngue

UNIBES

United Way Brasil

Vitória Down

Vocação

Walking Footbal Brasil

Wikimedia Brasil

Sobre o Prêmio Melhores ONGs

Organizado pela Certificadora Social, desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não governamentais no Brasil e funciona como um farol para orientar doações. Além disso, incentiva boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas, que recebem devolutivas detalhadas da avaliação.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto: Divulgação GACC