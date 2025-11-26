GACC Sergipe realiza Projeto ‘Aprender Brincando’ com lançamento de livros

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE) vai realizar o ‘Projeto Aprender Brincando’ com uma tarde de autógrafos dos escritores que são as crianças acolhidas pela instituição. A ação vai ocorrer das 14h às 16h do dia 4 de dezembro na Biblioteca Epiphanio Dória em Aracaju. Está confirmada a presença da escritora Telma Costa. Toda a renda arrecadada será destinada ao GACC.

Dia de Autógrafos – Super Autor

Através do projeto ‘Aprender Brincando’, o

GACC realizará emocionante evento de autógrafos para celebrar a produção literária dos acolhidos participantes.

A atividade faz parte do programa ‘Super Autor’ voltado à leitura, escrita e criatividade, que estimula as crianças e adolescentes a expressarem suas vivências, sonhos e imaginação por meio da literatura.

Com o apoio e orientação da professora responsável, os pequenos autores desenvolveram suas próprias histórias, criando textos e ilustrações originais inspiradas em suas experiências no projeto.

Agora, com seus livros prontos em mãos, nossos ‘SuperAutores’ terão a oportunidade de lançá-los em grande estilo, compartilhando com familiares, amigos e convidados o resultado desse processo de aprendizado, sensibilidade e superação.

Texto/ foto Fredson Navarro/ Navarro Comunicação