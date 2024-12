Galeria Álvaro Santos anuncia nova edição da exposição (Re)conhecer

No dia 17 de dezembro, às 10h, a Galeria de Arte Álvaro Santos, unidade vinculada à Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Prefeitura de Aracaju, abrirá uma nova edição da exposição “(Re)conhecer: Obras Restauradas do Acervo da Álvaro Santos”. Na nova exposição, 45 obras, entre telas e fotografias, foram selecionadas, muitas ainda não exibidas, trazendo uma mostra significativa do trabalho realizado.

Em 2023, a galeria já havia exibido uma parte do acervo restaurado, que conta com 81 obras restauradas e/ou higienizadas. Esta nova edição será uma oportunidade para que ainda mais pessoas possam prestigiar o trabalho de diversos sergipanos. A exposição “(Re)conhecer” estará disponível para visitação até 21 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

De acordo com a coordenadora da GAAS, Bianca Leite, a mostra tem o objetivo de promover o contato com obras renomadas presentes no acervo da galeria. “Essa exposição faz um recorte do vasto acervo da Galeria Álvaro Santos e demonstra a importância desse espaço, que é um dos mais tradicionais de Sergipe”, afirma a coordenadora.

A mostra (Re)conhecer contará com a apresentação de 45 obras de artes restauradas do acervo, incluindo pinturas de renomados artistas sergipanos e nacionais, reconhecidos pela contribuição que deram às artes plásticas. Entre os artistas, estão Álvaro Santos, Cléber Tintiliano, Adriana Hangenbeck, Joel Dantas e J. Inácio, além de obras do acervo que ainda não foram exibidas. A Galeria conta com um acervo de mais de 200 obras de arte, de expressões culturais variadas.

A Galeria de Arte Álvaro Santos está localizada na praça Olímpio Campos, s/n, Centro.