Galeria CASACOR Sergipe recebe “Ces arts, c’est la vie”, em Aracaju

Sob curadoria de Rodrigo Fonseca, a mostra permanece em cartaz até 2 de novembro

Seguindo a programação da Galeria CASACOR, o público pode visitar até 2 de novembro a exposição “Ces arts, c’est la vie”, assinada pela Galeria Ces Arts. A mostra propõe um mergulho poético no entrelaçamento entre vida e expressão criativa, revelando como cada traço, cor e forma são capazes de refletir e reinventar a vida.

Inspirada no próprio nome da galeria — Ces Arts, que em francês significa “essas artes” —, a exposição constrói um percurso sensível onde a criação surge como extensão da existência e, ao mesmo tempo, como força transformadora.

Em sintonia com o tema da CASACOR Sergipe 2025, “Semear Sonhos”, a mostra convida o visitante a compreender a arte como semente: gesto que cultiva imaginação, memória, coletividade e sustentabilidade. Cada obra torna-se terreno fértil para o florescimento de sentidos e encontros que inspiram novos modos de ver e viver.

Mais do que um espaço de contemplação, “Ces arts, c’est la vie” propõe uma experiência de conexão entre olhar e sentir, celebrando a potência criadora do ser humano e sua capacidade de transformação.

Com curadoria de Rodrigo Fonseca, direção executiva de Renato Mesquita e expografia de Luís Rocha, a exposição reúne 20 obras contemporâneas de 15 artistas, entre eles, Alexandre Feliciano, D.L., Elaine Bomfim, Fael Rocha, Gabriela Daltro, Fábio Sampaio, Jéfi Zavarize, Lucas Almeida, Luci Carneiro, Luíza Félix, Marília Didier, Tathyana Santiago, Thiago Bruno, Tigo Ayres e Victor Muzar.

Após o encerramento da mostra, a galeria segue com a intervenção do Desenvolva-SE (de 4 a 16 de novembro) e, na sequência, a mostra da Galeria Mário Britto (de 18 a 30 de novembro).

A CASACOR Sergipe 2025 conta com patrocínio nacional de Deca, Coral e Banco BRB, além dos patrocínios locais da SETEEM, Desenvolve-SE, GW Comunicação Visual, Hunter Douglas, Rezende Engenharia, RioMar Shopping Aracaju e Victória Brasil. A mostra tem ainda os apoios institucionais do CAU, ABD e UNIT, e parceria com a revista Veja.

A exposição está localizada na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, bairro Farolândia, em Aracaju. O acesso para visitação é feito pela Rua Amaralina (lateral do Palácio), com estacionamento gratuito. A mostra funciona até 30 de novembro, de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pelo link appcasacor.com.br/events/sergipe-2025, disponível também no perfil @casacorsergipe.

Foto Aloysio Accioly/Jhone – Lotti+Caldas Comunicação