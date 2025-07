Galeria de Arte Álvaro Santos realiza mais uma edição da Série Colecionadores

A Galeria de Arte Álvaro Santos (GAAS), unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realiza na próxima quarta-feira, 23, às 19h, a abertura de mais uma exposição da Série Colecionadores. Nesta edição, a convidada é a colecionadora e professora de Educação Artística Jussara Menezes. A mostra ficará aberta à visitação até o dia 8 de agosto.

A exposição reúne 46 obras de artistas sergipanos que se destacam no cenário nacional e internacional. Entre os nomes presentes estão Florival Santos — irmão de Álvaro Santos e primeiro diretor da galeria —, além de uma pintura de Jenner Augusto, realizada no município de Lagarto em 1952. A mostra também inclui uma obra de Faróleo, importante nome da arte naïf sergipana e brasileira, além de trabalhos de José de Dome, Jordão de Oliveira, José Lima, entre outros.

A coordenadora da GAAS, Jaci RosaCruz, explica que a Série Colecionadores começou com exposições de acervos públicos e, posteriormente, passou a incluir também os acervos privados. “Exposições como esta são muito interessantes para visitação, pois oferecem uma experiência educativa coesa e imersiva sobre a arte sergipana. Graças aos colecionadores, temos acesso a obras e artistas que ajudam a compreender os contextos políticos, sociais e culturais do passado e do presente”, destaca.

Jussara Menezes, criadora do espaço Lá em Casa Artes e Molduras, ressalta a importância de compartilhar seu acervo com o público, valorizando os artistas e ampliando o acesso à arte. “É uma forma de dividir essa experiência, aproximando as pessoas das obras que me inspiram todos os dias. Um encontro com estilos e épocas diversas, repleto de memórias e significados, que também revelam parte da minha trajetória como colecionadora e amante das artes”, afirma.

Sobre a colecionadora

Maria Jussara de Menezes atua há mais de 30 anos promovendo e emoldurando a arte em Aracaju. Iniciou sua trajetória como professora de Educação Artística e, posteriormente, ingressou no comércio de vidros, molduras e artes. Há pouco mais de um ano, fundou o espaço Lá em Casa Artes e Molduras — um ambiente acolhedor que reúne obras, artistas e apreciadores da arte, refletindo sua paixão e criatividade inquieta.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA