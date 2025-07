Galeria de Arte J. Inácio recebe exposição “Cultura Viva por entre os mundos” na quinta

Na próxima quinta-feira, 10, às 10h, será aberta a exposição “Cultura Viva por entre os mundos”, na Galeria de Arte J. Inácio. A mostra apresenta uma seleção de obras da artista sergipana Tássia Reis, que constrói, por meio da arte visual, uma ponte entre o imaginário popular nordestino e o universo interior feminino. A visitação segue até o dia 31 de julho, com acesso gratuito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A Galeria está localizada no primeiro andar da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju. O projeto conta com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG).

Com obras autorais marcadas por cores intensas, símbolos afetivos e sentimentos à flor da pele, a exposição propõe uma travessia pelo imaginário popular e pelas múltiplas camadas do universo interior feminino. Entre traços delicados e narrativas subjetivas, a artista convida o público a desacelerar o olhar, acessar memórias e perceber a arte como espaço de escuta, acolhimento e transformação.

A artista que assina a exposição destaca que seu processo criativo parte de lembranças, conversas, símbolos da natureza e elementos do cotidiano. “Minhas personagens não são espelhos. São símbolos que habitam mundos internos, que também são coletivos. A arte me permite falar dessas múltiplas existências que cabem dentro de nós, mulheres”, afirma.

Travessia poética

A exposição nasceu como uma “costura de imagens soltas que de repente se conectaram”, como descreve a artista. A proposta é provocar o público a desacelerar e mergulhar em reflexões íntimas. “Quero que cada visitante leve consigo algo pessoal. Mesmo sem saber diretamente. Que se sintam atravessando um portal. Meus olhos não trazem respostas, mas provocam perguntas”, completa Tássia.

Além do universo feminino, o imaginário popular também ganha força na exposição. As obras resgatam referências presentes na vida de muitos nordestinos, como histórias contadas por avós, festas de rua e bichos encantados, a partir da perspectiva poética e simbólica da artista.

Ascom Funcap – Foto: Igor Matias