GALERIA J. INÁCIO RECEBE A EXPOSIÇÃO “CAMINHOS DO SAGRADO” CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO

Na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, às 14h, a Galeria de Arte J. Inácio, anexa à Biblioteca Pública Epiphanio Dória, recebe a abertura da exposição “Caminhos do Sagrado”, assinada pela artista Rosi Pimentel. A iniciativa, que celebra a religiosidade e os múltiplos caminhos para o sagrado, é um dos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A mostra é composta por 25 peças na técnica do quilling, que consiste em modelar e enrolar tiras de papel para criar diversas formas e desenhos. Para a artista Rosi Pimentel, “a mostra propõe uma reflexão sobre o respeito às múltiplas crenças e caminhos que conduzem ao sagrado. Cada obra representa uma manifestação espiritual distinta, abordando símbolos, cores e formas que dialogam com diversas tradições religiosas. O conjunto das obras revela um fio condutor comum: a presença do sagrado como experiência universal, independentemente da religião”.

Essa é a primeira mostra da artista a ocupar a Galeria de Arte J. Inácio. “Expor nessa Galeria é afirmar que o sagrado habita em todos os lugares onde há arte, sensibilidade e encontro. Sinto que cada obra carrega um fragmento do que me move: o desejo de reconhecer a beleza e a força presentes em todas as formas de conexão com o divino”, destaca Rosi.

Após a abertura, as obras ficarão disponíveis para visitação gratuita até o dia 30 de novembro na Galeria de Arte J. Inácio, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem a necessidade de agendamento prévio.

Sobre a artista

Desde 2021, Rosi Pimentel atua como artista visual desenvolvendo projetos artísticos em quilling. A artista é doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), especialista em Formação em Docência do Ensino Superior pela UFAL e licenciada em Letras pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC). Em 2021, publicou “Xilográficos: mecanismos para ensino e aprendizagem do cordel”, pela Editora Criação, e, em 2022, “A estética literária de Graciliano Ramos em Angústia” (1936), pela Editora Dialética. Docente, pesquisadora em educação e estudos literários, consultora pedagógica e, atualmente, coordenadora pedagógica.

Foto: Erick O’Hara