Galinha da Madrugada marca prévia do Carnaval em Pacatuba

Declarado Patrimônio Cultural de Pacatuba em 2024, o Bloco Galinha da Madrugada, a maior prévia carnavalesca da região do Baixo São Francisco, deu duas boas-vindas ao Carnaval, neste sábado (8), pelo segundo ano consecutivo.

A concentração começou na praça 31 de Março, no centro da cidade. Um enorme carro alegórico com a galinha, símbolo da festa, puxou os foliões pelas ruas da cidade, em que várias atrações acompanharam o bloco.

A orquestra de Frevo Tijolo Quebrado, Raquel: a boneca mais antiga do Brasil, com anos de tradição carnavalesca, Tadeu e seus bonecos, Chinho e sua legião de bonecos, desfilaram no bloco, que agitou Pacatuba.

“Agradecemos aos colaboradores, patrocinadores e foliões que vieram para o nosso bloco e compraram nossas camisas. E já estamos pensando na edição de 2026, do Bloco Galinha da Madrugada em Pacatuba”, destacou o presidente da Galinha da Madrugada, Neto Serra.

Parte da cultura de Pacatuba, o Bloco Galinha da Madrugada contou com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Governo de Sergipe e da Prefeitura de Pacatuba.

“Não poderíamos deixar de apoiar esse evento que faz parte da nossa cultura. Por isso, agradeço a todos que fazem parte desse bloco, que trabalharam para que esse desfile acontecesse”, disse a prefeita de Pacatuba, Iara Martins.

O evento contou com a presença dos diretores dos Blocos Ovo da Madrugada, Junior Dantas, e do Pinto da Madrugada, Braga Lira. Para o diretor do Pinto, os blocos são muito importantes para a cultura, pois resgatam um estilo antigo de comemorar o Carnaval.

“Para nós foi uma honra participar da Galinha da Madrugada, aqui em Pacatuba. E esses blocos viraram uma família, porque é o Pinto, o Ovo e o Ninho da Madrugada. Blocos, que tem características bem parecidas, ou seja, chamado frevo no chão”, disse Braga.

Foto: Jocyele Mello