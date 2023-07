Galinha Pintadinha desembarca em Aracaju neste final de semana

Personagem infantil realiza sessões de fotos com os fãs neste sábado e domingo, 22 e 23 de julho, no Shopping Jardins

A galinha mais famosa do Brasil aterrissa na capital sergipana neste final semana, proporcionando ainda mais alegria para as famílias no Shopping Jardins. Integrando a programação das ‘Férias na Fazendinha’, a personagem de penas azulzinhas e um monte de pintinhas encontra-se com os fãs no sábado e domingo, 22 e 23 de julho, a partir das 15h. O acesso às sessões de fotos com a Galinha Pintadinha será gratuito, mediante agendamento prévio no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e retirada das pulseiras no Balcão de Informações, ao lado do restaurante Tio Armênio (Portaria A).

Os encontros acontecerão no Espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê, em sessões iniciadas às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20. Para garantir o ingresso, basta o adulto responsável pela criança realizar a reserva no Shopping Jardins SuperApp clicando na seção ‘Eventos’ e escolhendo o dia e horário desejados.

“Após receber a confirmação por e-mail, o adulto deve vir ao Shopping Jardins retirar as pulseiras de acesso, antecipadamente, no Balcão de Informações, até uma hora antes do início da sessão reservada. Após esse prazo, o agendamento será cancelado e o cliente terá que fazer nova solicitação em nosso SuperApp, se ainda houver disponibilidade”, explica Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Ela informa também que as pulseiras estarão disponíveis para retirada no Balcão de Informações a partir da quinta-feira, 20 de julho, e o público pode conferir o regulamento completo do evento no aplicativo do shopping.

Galinha Pintadinha

Criada em 2006 por Juliano Prado e Marcos Luporini, a Galinha Pintadinha está presente na vida das crianças desde cedo, sendo considerada a primeira personagem dos bebês, unindo gerações e colocando toda a família para dançar, aprender e se divertir. Ao lado do Galo Carijó e do Pintinho Amarelinho, ela entretém meninas e meninos do mundo todo com seus conteúdos audiovisuais traduzidos em nove idiomas. Seus canais internacionais no Youtube somam mais de 28 bilhões de visualizações e 21 milhões de inscritos.

Circuito de Diversão

A programação das ‘Férias na Fazendinha’ do Shopping Jardins conta também com circuito de brincadeiras instalado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. Até o final de julho, as crianças com até 12 anos têm a oportunidade de se divertirem no parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

‘Férias na Fazendinha’

O quê? Programação de lazer para a criançada com circuito de diversão e encontros com a Galinha Pintadinha.

Quando?

‘Encontro com a Galinha Pintadinha’ – 22 e 23 de julho, às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20 no Espaço Jardins.

Circuito da Galinha Pintadinha – Até 30 de julho. Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, na Praça de Eventos Ipê.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso?

Encontro com a Galinha Pintadinha – Acesso gratuito, mediante reserva no Shopping Jardins SuperApp.

Parque da Galinha Pintadinha – Ingressos à venda no local.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação