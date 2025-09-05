Galpão desaba parcialmente e atinge dois imóveis no bairro Olaria, em Aracaju

A Defesa Civil de Aracaju, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), recebeu chamado nesta quinta-feira, 4, para atender a uma ocorrência no conjunto Nova liberdade III, no bairro Olaria.

Tratava-se do colapso parcial da estrutura de um galpão. Dois imóveis foram atingidos diretamente, mas não houve feridos.

Há cerca de 15 dias, essas duas residências foram interditadas, em uma ação preventiva da Defesa Civil da capital. “Na época, a nossa equipe esteve no local para avaliar o agravamento da condição estrutural desse galpão. Ele apresentava risco de colapso. Interditamos três imóveis e orientamos a saída dos moradores. Nessa madrugada, parte da estrutura cedeu”, explicou a coordenadora-geral da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo.

Ainda de acordo com a coordenadora-geral, um quarto imóvel foi interditado hoje. “A gente avaliou e constatou que havia necessidade de fazer a interdição, pois ainda há risco de ocorrer o colapso da estrutura remanescente. Agora, vamos alinhar com os órgãos municipais para atuarmos na eliminação desses riscos. Quando a operação for concluída, a gente faz a desinterdição das casas”, pontuou.

O morador, Jorgivan Luiz Nunes dos Santos, foi quem acionou a Defesa. Segundo ele, o trabalho preventivo, evitou um dano ainda maior. “Graças a Deus ninguém se feriu. Há 15 dias, a gente acionou o órgão e hoje solicitamos novamente a vinda da equipe. A turma chegou rápido e verificou toda a situação. Agora, é ver quais medidas serão adotadas daqui para frente”, disse o morador.

Foto: Defesa Civil de Aracaju