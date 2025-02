Garfield desembarca no shopping RioMar em Aracaju a bordo de sua doceria

Espaço de lazer para crianças é inspirado na icônica animação do gato mais famoso do mundo

A partir desta quarta-feira (26), o RioMar Aracaju se transforma no ponto de encontro para os fãs do gato mais famoso do mundo. Pela primeira vez na capital sergipana, a Doceria do Garfield chega à Praça de Eventos Mar, trazendo um parque temático repleto de diversão e aventura para crianças de 2 a 13 anos.

Inspirado no universo lúdico da icônica animação, o espaço oferece um circuito de brinquedos exclusivos e uma cenografia encantadora, que promete transportar os pequenos para o mundo adocicado e irreverente do felino mais preguiçoso das tirinhas. Entre as atrações, os visitantes poderão se divertir em um kids play com escorregadores, sorvete pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã e ainda garantir fotos em um cenário instagramável.

Além de proporcionar momentos de lazer, a Doceria do Garfield foi pensada para garantir conforto e segurança ao público infantil, incentivando a socialização e criando memórias inesquecíveis.

Os ingressos custam R$ 50 para 40 minutos (com acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos adicionais) e R$ 60 para 60 minutos (também com taxa adicional de R$ 5 a cada 5 minutos extras). As entradas podem ser adquiridas diretamente no local do parque ou pelo App RioMar Aracaju (Android e iOS).

O parque tem limite de altura de 1,60 metro e peso máximo de 80 quilos. PcD e autistas têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Serviço

O quê? Doceria do Garfield promete ser a sensação da temporada, garantindo uma experiência doce e cheia de diversão para a garotada.

Quando? De 26 de fevereiro a 14 de abril.

Onde? Praça de Eventos Mar, Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Onde comprar? Na bilheteria do parque ou através do App RioMar Aracaju (Android e iOS).

Classificação? Crianças de 2 a 13 anos.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação