Garibalde Mendonça comemora autorização de obras em rodovia de Porto da Folha

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Garibalde Mendonça (PDT), agradeceu ao governador Fábio Mitidieri (PSD), na Sessão Plenária desta quinta-feira (4), por ter atendido a uma solicitação sua, quanto à melhoria na estrada que dá acesso ao município de Porto da Folha.

“Estou aqui há sete mandatos como deputado estadual e sempre fiz indicações para melhorar a estrada que liga Porto da Folha aos povoados Lagoa da Volta e Linda França. São 28 anos fazendo essas indicações ao Governo do Estado e ontem o governador Fábio Mitidieri assinou em Porto da Folha, o termo de contrato para a execução da obra orçada em 30 milhões de reais. Fica aqui o nosso agradecimento ao Governo do Estado”, ressalta.

Garibalde Mendonça acrescentou que a obra será executada pelo Departamento Estadual de Estrada de Rodagem (DER), deixando a população satisfeita. “Principalmente porque é uma aspiração muito grande daquele povo que reside no município de Porto da Folha, especialmente os moradores de Lagoa da Volta e Linda França, portanto, muito obrigado governador por essa atenção e por atender esse nosso pedido e o pedido de toda aquela região do sertão”, reitera.

Obra

De acordo com a ordem de serviço assinada pelo governador Fábio Mitidieri e o prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr Marcos, serão pavimentados 15,86 quilômetros no total.

Serão cerca de 7,6 km de pavimentação asfáltica na rodovia SE-200, no trecho do entroncamento SE-317 até o povoado Lagoa da Volta, além de 8,26 km no trecho que liga o Povoado Lagoa da Volta ao Povoado Linda França, no município de Porto da Folha.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza