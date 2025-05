Gás Natural Veicular continua sendo uma opção mais econômica para motoristas

Com os constantes aumentos no preço da gasolina, motoristas sergipanos estão buscando alternativas mais econômicas para manter seus veículos rodando. Nesse cenário, o Gás Natural Veicular (GNV) se destaca como a opção mais vantajosa, oferecendo economia, maior autonomia e menor impacto ambiental.

Em Aracaju, considerando os preços dos combustíveis, um veículo de passeio abastecido com R$ 50 percorre, em média, 132 quilômetros utilizando GNV. Com o mesmo valor, a autonomia cai para 80 quilômetros com gasolina e 77 quilômetros com etanol. A diferença no bolso é significativa: o GNV proporciona uma economia de até 40% em relação à gasolina e 42% quando comparado ao etanol.

Além da economia, o GNV é também uma escolha mais sustentável. “O GNV proporciona uma redução significativa na emissão de poluentes, devido à sua queima mais limpa, beneficiando a saúde de todos e contribuindo para a preservação do meio ambiente.”, explica André Moraes, coordenador comercial da Sergipe Gás S/A (SERGAS).

A experiência prática confirma os benefícios. O motorista de aplicativo Ronilson Silva utiliza o GNV há mais de 15 anos e destaca as vantagens do combustível. “O GNV é, sem dúvida, o combustível mais econômico, principalmente para nós que rodamos muito durante o dia. É um combustível muito bom e não prejudica o motor do carro. Pelo contrário, ele acaba trabalhando até melhor. Em termos de lubrificação, o óleo desgasta menos. É um combustível que oferece muitas vantagens”, afirma.

Atualmente, Sergipe conta com 35 postos autorizados a fornecer GNV. Para começar a utilizar o combustível, os motoristas precisam realizar a conversão do veículo em uma das oficinas credenciadas pelo Inmetro no estado. A Sergas disponibiliza informações detalhadas sobre os postos, oficinas e documentação necessária no site www.sergipegas.com.br ou pelo telefone (79) 3243-8500.

Por André Carvalho – foto assessoria