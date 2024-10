Gastronomia é destaque na Semana da Sergipanidade

O espaço “Bom de Cumê”, destaque da Semana da Sergipanidade, reúne 17 bares e restaurantes que exploram a riqueza da culinária local para criar pratos exclusivos. Os estabelecimentos utilizam ingredientes típicos de Sergipe, como frutos do mar, carne de sol e derivados da mandioca, nas mais variadas formas, além de doces preparados com elementos locais, a exemplo do amendoim, proporcionando ao público uma experiência gastronômica autêntica.

Cada restaurante oferece releituras inovadoras de pratos tradicionais, atraindo tanto moradores quanto turistas interessados na diversidade de sabores sergipanos. A ideia é valorizar a culinária regional e fortalecer a economia criativa local. Segundo o empresário, Giovanni Fiorentino, o objetivo é fazer com que as pessoas tenham maior conhecimento acerca da ampla variedade de pratos criados com base na culinária local e gerar empregos.

“Participar desses eventos é importante porque potencializa o faturamento das empresas e também difunde mais a nossa cultura, já que os pratos são relacionados mais a nossa cultura, com ingredientes da nossa cultura gastronômica. Então eu acho importante tanto para a cidade quanto também para potencializar as nossas vendas também, que é um extra que a gente faz na semana. Também é muito importante para a geração de emprego, porque às vezes a gente não consegue trazer pessoas do próprio restaurante para trabalhar porque o restaurante está em funcionamento. Com isso a gente dá oportunidade para outras pessoas, conhecer outros profissionais. Então eu acho que é bem legal a oportunidade de estar aqui”, afirmou.

O evento também oferece um ambiente descontraído, onde os visitantes podem desfrutar das iguarias em meio a apresentações culturais. Além de divulgar a gastronomia sergipana, o “Bom de Cumê” contribui para o fomento do turismo e a geração de negócios para os estabelecimentos participantes. De acordo com a turista carioca, Danuse Araújo, que visitou o evento os pratos que estão disponibilizados na Semana da Sergipanidade são de ótimo agrado ao paladar.

“Sou nascida no Rio de Janeiro, mas eu moro em Curitiba, e é a primeira vez que venho para Aracaju. O evento está maravilhoso. Uma das coisas mais importantes que eu acredito quando você conhece o espaço de uma cidade, além de conhecer a história, é conhecer a história através da comida. Por isso que eu escolhi esse prato (Camarão Parati no Coco Verde) justamente pelo fato de se diferenciar dentre os outros que estavam aqui, gostei bastante. Quando eu escolhi esse prato, eu não tinha o entendimento dos componentes dele, né? O vendedor falou que tinha amendoim, camarão. Mas na hora que eu fui saborear, percebi que é com frutas. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Normalmente, tanto no Rio quanto em Curitiba, não tem tanto prato salgado que envolva as frutas. Então ter a banana, ter o abacaxi ali junto foi surpreendente, porque traz um sabor completamente diferente. E acredito que é isso que caracteriza o prato típico de Sergipe”, disse a turista.

Para o presidente da Abrasel Sergipe, Bruno Dórea, o espaço gastronômico da Semana da Sergipanidade é um local no qual as pessoas podem conhecer ainda melhor a variedade de bares e restaurantes locais, com várias opções que agradam a todas as pessoas, com pratos a preço único de R$ 30.

“Estamos na Semana da Sergipanidade, onde a Abrasel fica com a parte mais gostosa, que é poder trazer o que Sergipe tem de comida, de gastronomia, de delícias. 17 bares e restaurantes vindo aqui trazer o que a gente tem de melhor para poder servir a comunidade, servir o povo e manter essa cultura da Sergipanidade, com receitas, com elementos gastronômicos da nossa região. E quando você associa artesanato, a música, a parte cultural, musical, fica uma verdadeira junção de coisas boas. Com certeza a comunidade vai aproveitar muito e os turistas também. Venham conhecer a Semana da Sergipanidade e se deliciar nos pratos que os restaurantes prepararam para vocês”, destacou.

A Semana da Sergipanidade é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o patrocínio da Eneva e apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Seteem), Energisa, Unoun Internet e Banco do Nordeste, através da Lei Paulo Gustavo.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

. Imagem: James Santos

Por Márcio Rocha