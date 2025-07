GBarbosa e Nestlé ‘vestiram’ fachada de loja com temática junina em Aracaju

Ação impacta clientes com comunicação regional e tem assinatura da Cencosud Media

No clima dos festejos juninos, Cencosud Media, unidade de retail media da Cencosud, em parceria com a Nestlé, vestiu a fachada do hipermercado GBarbosa da Av. Francisco Porto, na capital sergipana, com uma temática junina incorporando elementos como bandeirolas, estampa de colcha de retalhos e um grande ‘arraiá’. A comunicação visual abrange uma área de 210 m² com cores vibrantes e iluminação especial, fortalecendo a regionalidade e atraindo a atenção de quem passa pela movimentada avenida até o dia 12 de julho.

Ao celebrar e valorizar suas raízes nordestinas, em 2025, a rede de supermercados GBarbosa patrocina o Arraiá do Povo, grande evento que acontece na orla de Aracaju até o mês de julho, e apoiou a realização de importantes movimentos culturais, como concurso de quadrilhas juninas.

Sobre a Cencosud Media

Cencosud Media é a unidade de negócio de Retail Media da Cencosud, que conecta marcas e consumidores utilizando analítica avançada e inteligência artificial, além de aportar insights relevantes que ajudam na segmentação e estratégia de marketing para impulsionar os resultados das campanhas publicitárias das marcas anunciantes.

Texto e foto Shirley Vidal