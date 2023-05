GBarbosa é patrocinador oficial do Pré-Caju 2023 em Aracaju

Nesta sexta-feira, 19, foram divulgadas as atrações de uma das maiores prévias carnavalescas do Brasil, o Pré-Caju 2023. Uma das novidades do circuito festivo é a retomada do patrocínio oficial do GBarbosa, rede de supermercados criada em solo sergipano há 68 anos.

A marca estará presente em todo circuito do evento, bem como nos abadás dos blocos oficiais. “O Pré-Caju, assim como o GBarbosa, é sinônimo de tradição e sergipanidade, pois está desfilando alegria na avenida desde 1992. É uma satisfação renovar essa parceria, pois o GBarbosa desenvolveu memória afetiva junto aos foliões ao longo de tantos anos”, conta Vitor Moreira, gerente de Marketing do GBarbosa.

Durante os dias de Pré-Caju o GBarbosa fará ativação da marca através de uma estrutura que proporcionará experiência sensorial e visual, além de promover relacionamento com os clientes dentro do circuito.

O Pré-Caju já foi considerado a maior prévia carnavalesca do país, chegando a reunir mais de 300 mil pessoas por noite. A edição de 2023 será realizada de 03 a 05 de novembro, na Orla de Atalaia.

Por Roberta Barreto