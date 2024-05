GBarbosa oferece mais de 240 vagas em lojas de SE e de outros estados

Para quem procura ingressar ou retornar para o mercado de trabalho, o GBarbosa está com 246 vagas em suas lojas de Sergipe, Ceará, Bahia e Alagoas. As oportunidades são destinadas a todas as pessoas, com ou sem experiência prévia, nas áreas de atendimento ao cliente, farmácia, padaria, açougue, entre outras.

A rede incentiva a diversidade em seu quadro de colaboradores e promove a inclusão, encorajando a candidatura de Pessoas com Deficiência (PCDs).

Para saber mais sobre as vagas disponíveis, basta acessar a plataforma Gupy: https://cencosudbrasil.gupy.io . A empresa oferece salário compatível com o mercado, benefícios para seus colaboradores e oportunidades de carreira.

Fonte: Assessoria de Imprensa