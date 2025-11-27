GBarbosa: Ofertas da Black Friday com cupons exclusivos e parcelamentos diferenciados

Rede estará com preços e condições especiais até 1º de dezembro, além de cupons exclusivos no site para o dia 28

O GBarbosa deu início às ações da Black Friday deste ano com uma série de benefícios exclusivos para compras realizadas no site, no app e nas lojas físicas no Nordeste. A rede varejista preparou ofertas especiais em todas as seções, principalmente com foco em eletro.

Dentre os destaques estão TVs de tela grande, ar-condicionado, refrigeradores premium, além daqueles indispensáveis para o dia a dia, como fritadeiras elétricas, fogões e smartphones. Para aqueles que desejam antecipar as compras de fim de ano, cervejas, vinhos, destilados e azeites também estarão com preços especiais no período.

As ofertas de eletro estarão disponíveis até o dia 1º de dezembro. Especialmente para a data, a rede reforçou o estoque e preparou condições de pagamento diferenciadas no Cartão GBarbosa, em até 30x sem juros em itens selecionados, e no Carnê GB, novidade que permite aos clientes realizarem suas compras em até 36 parcelas fixas com o primeiro pagamento para 60 dias.

No próprio dia da Black Friday, os clientes poderão aproveitar cupons que variam de R$ 50 a R$ 500, conforme o valor total da compra, válidos somente para a data e para uso no site www.gbarbosa.com.br, com opções de receber as compras em casa, com toda a comodidade, ou retirá-las em lojas selecionadas.

Confira as principais ofertas:

TV LED Smart 58″ Philco por 30x R$ 76,33

TV LED Smart 70″ Samsung 30x 126,66

Ar-condicionado Springer Midea split 12.000 BTUs 30x R$ 63,33

Ar-condicionado Springer Midea split 9.000 BTUs Inverter 30x 66,66

Fritadeiras elétricas a partir de R$ 148,90

Texto e foto Shirley Vidal