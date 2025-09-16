GBarbosa receberá blitz da saúde e alimentação saudável na sexta-feira

O Instituto Cencosud em parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau – UniNassau, promoverá na próxima sexta-feira, 19, uma blitz da Saúde e Alimentação Saudável. O evento é aberto à comunidade e acontecerá das 8h às 13h no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte.

Sem necessidade de inscrições, a população terá diversos serviços gratuitos à disposição como avaliação de profissionais de Fisioterapia, de Enfermagem e Farmácia, com aferição de pressão arterial e glicose, além de triagem de Fonoaudiologia para detectar distúrbios vocais e auditivos, assim como orientações sobre tratamentos do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Uma equipe de Terapia Ocupacional também estará disponível para fornecer orientações para as mães atípicas (TEA) e profissionais de Educação Física desenvolverão atividades lúdicas e recreativas para o público infantil. Já nos serviços de Odontologia haverá dicas sobre higiene bucal e ações para uma escovação efetiva nas crianças.

Para completar a blitz haverá orientação jurídica com um time de Direito e no quesito alimentação a nutricionista Letícia Fontes comandará a Cozinha Show Saudável, ensinando receitas práticas, saudáveis e econômicas de preparar. Ao final do Cozinha Show Saudável ocorrerá a degustação deliciosa dos pratos, um momento sempre aguardado.

Texto e foto Shirley Vidal