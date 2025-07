GBarbosa reinaugura lojas na Barra dos Coqueiros e no Eduardo Gomes

Rede entrega mais duas lojas totalmente repaginadas nesta quinta, 31

Desde a interligação de Aracaju, pela ponte Construtor João Alves, à Barra dos Coqueiros, a área de expansão da região metropolitana só aumenta. Com forte presença nas comunidades do conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, e na praiana Barra dos Coqueiros, o GBarbosa reinaugura nesta quinta-feira, 31, a partir de 7h, suas duas lojas, localizadas na Av. Ayrton Senna e na Av. Gen. Antônio Sebastião Basílio Pirro, respectivamente, com um café da manhã especial para celebrar os 70 anos da rede.

Com fachada e área interna modernizadas, as lojas ganharam iluminação aconchegante e mobiliário que permite a visão completa do salão de vendas. Priorizando os perecíveis, o hortifruti foi transferido para a entrada, recepcionando os clientes com o frescor e um colorido especial da seção de jardim. Quanto aos serviços, os clientes dispõem de atendimento personalizado no açougue e na padaria, que fornece diariamente pães quentinhos, além de doces e salgados de fabricação própria. Para maior conveniência, ambas as unidades possuem uma Farmácia GBarbosa, com um time especializado que preza pelo atendimento humanizado.

Loja Barra dos Coqueiros

Valorizando a experiência do cliente, alinhada ao propósito do grupo Cencosud de Servir de forma extraordinária em cada momento, o GBarbosa Barra dos Coqueiros possui uma adega completa, com centenas de rótulos de vinhos, espumantes, além de cervejas tradicionais e artesanais. Na loja, os consumidores mais exigentes têm acesso a produtos exclusivos e de alta qualidade, como a linha de carnes nobres La Hacienda, importação direta da Argentina, além de pães de fermentação natural e as famosas tortas da marca baiana Perini.

No setor de Bazar, o destaque vai para a marca própria KREA, com artigos de cama, mesa, banho, utilidades e decoração, em diversas opções de cores e modelos para todos os estilos.

Como parte das comemorações pelo aniversário da rede, em 2025, o GBarbosa já reinaugurou quatro lojas e 44 Eletro Shows, unidades dedicadas à venda de Eletro e Bazar, nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.

