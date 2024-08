GE Petróleo e Gás vai realizar segunda turma online de Análise de Poços Via Sonolog

As inscrições para o curso que acontece dias 24 e 25 de agosto terminam nesta quinta-feira

A descoberta de expressivas reservas de gás natural em águas ultraprofundas e a retomada das atividades de exploração terrestre configuram um cenário promissor para o estado de Sergipe que vive um momento de efervescência no segmento de óleo e gás. Neste contexto, a GE petróleo e Gás, empresa especialista em serviços e capacitações neste segmento vai realizar a sua segunda turma on-line de Análise de Poços Via Sonolog.

“O nosso foco ao promover esta capacitação é oferecer oportunidades para que os profissionais sergipanos estejam preparados para este momento em que o nosso estado se configura como a grande estrela nacional e internacional do Gás. Para que Sergipe não precise importar mão de obra capacitada para atender esta demanda fomos um dos pioneiros a oferecer cursos e capacitações que tornem este profissional apto a assumir grandes funções operacionais dentro deste sistema”, disse Tales Almeida, CEO da GE Petróleo e Gás.

Considerado o “Rei do Sonolog”, Tales Almeida esteve fora do país em capacitações na Argentina e Estados Unidos e foi um dos primeiros a conhecer a fundo e trazer para os profissionais sergipanos do setor petrolífero essa tecnologia que permite avaliar as condições de operação de um poço de Petróleo através do som, por isto o nome do aparelho “SONOLOG”.

Cursos e capacitações

Os cursos em análise de poços via Sonolog e carta dinanométrica são realizados pela empresa desde 2024. “Mas somente este ano trouxemos, sem prejuízo de rendimento e aprendizado, toda a estrutura e qualidade dos nossos cursos, já reconhecidos no mercado, para a plataforma virtual, visando trazer mais conforto e comodidade para os nossos alunos. Mesmo estando agora em plataforma virtual, os nossos cursos Porém, sem deixaram de lado a importância da prática em campo, cuja realização acontecerá dia 16 e 17 de novembro”, explicou Tales.

Ao todo o curso virtual oferece 20h de conteúdo mais oito horas de aulas práticas em campo. Entre as noções a serem apresentadas no cronograma estão bombeio mecânico, gás lift, cálculos de programa, avaliação acústica de poço, avaliação e velocidade do som, entre outros. “As inscrições para esta turma terminam hoje e acredito que os profissionais que estão em busca de um bom curso de capacitação na área de petróleo e gás não devem deixar essa oportunidade passar”, sinalizou o master mind da GE.

Por Miza Tâmara