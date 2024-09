Gelateria San Paolo inaugura sua primeira unidade em Aracaju

A primeira unidade da marca será inaugurada no RioMar Shopping

Uma experiência deliciosa está chegando em nossa cidade! No final de setembro, a famosa gelateria San Paolo abre suas portas em terras sergipanas. Nascida em Fortaleza e famosa no Norte, Nordeste e na capital paulista, a San Paolo escolheu o RioMar Shopping para inaugurar sua primeira unidade em Aracaju.

Os clientes vão poder se deliciar com gelatos artesanais, como o Ninho San Paolo e Pistache, sensação do momento, e um ambiente acolhedor que combina o melhor da gelateria com uma charmosa cafeteria. A loja tem previsão para inaugurar no final de setembro, no piso L1, próximo às Lojas Americanas. “Estamos muito animados com nossa chegada em Aracaju. E para brindar esse momento especial, estamos preparando um sabor regional que será exclusivo no Estado”, afirma Renata Abreu, fundadora e diretora da San Paolo

Fundada em 2012, a San Paolo Gelato foi a primeira gelateria no Brasil que desenvolveu o preparo da massa em uma pedra fria para misturar ingredientes frescos escolhidos pelo cliente. O cardápio conta com 24 sabores diferentes de gelato, além de ter mais 40 opções de mixes para criar deliciosas combinações. A rede possui 56 unidades espalhadas pelo Brasil, nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e São Paulo.

Há 12 anos no mercado, a San Paolo encontra-se em plena fase de expansão. A novidade para Aracaju é que, além da loja no RioMar, já existe uma outra unidade, no Shopping Jardins, sendo preparada para atender ao público sergipano. “Buscamos sempre levar felicidade através dos nossos gelatos ao máximo de pessoas e chegar em Aracaju é mais um marco importante para materializarmos esse sonho”, destaca Renan Aguiar, fundador e CEO da San Paolo.

Foto assessoria

