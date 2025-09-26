Georgeo lança ‘Campanha Taxa Justa Já’ com abaixo-assinado pela redução das taxas do Detran

Nesta quinta-feira, 25, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lançou oficialmente a ‘Campanha Taxa Justa Já’. O objetivo é mobilizar a população sergipana através de abaixo-assinado (eletrônico e físico) para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ainda esse ano visando a redução dos valores das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE.

O primeiro passo da campanha aconteceu no Calçadão da Rua João Pessoa, no centro de Aracaju. “Estamos buscando adesão popular pela redução das taxas do Detran/SE. Iremos mobilizar a população na capital e interior. Quem puder pode colaborar através do abaixo-assinado virtual (https://www.change.org/p/taxas-justas-j%C3%A1-detran-se) ou pessoalmente através do abaixo-assinado físico. Realizaremos ações nas feiras livres, semáforos e outros pontos em busca de assinaturas”, informou Georgeo.

O deputado entende que os sergipanos vêm há anos sofrendo com o pagamento de inúmeras taxas, com valores abusivos. “As taxas do Detran/SE pesam no bolso do povo. E para mudar essa realidade iremos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular com objetivo de reduzir essas taxas. Mas para isso é preciso o apoio de quem concorda e quer se somar nessa luta. Tenho certeza que conseguindo a quantidade de assinaturas necessárias a Alese não ficará contra o povo e aprovará esse projeto”, pondera Passos.

Georgeo também destacou que o Detran/SE arrecada milhões com as taxas anualmente e o retorno em benefícios para população é muito pouco. “São cerca de R$ 200 milhões de arrecadação por ano. E os sergipanos pagam absurdos em taxas, a exemplo, de uma CNH ou taxas de renovação. Portanto, é preciso que todos reajam nessa luta que poderá no final beneficiar milhares de sergipanos, principalmente, quem paga caro e depende do seu veículo para trabalhar”, frisou.

Texto e foto assessoria