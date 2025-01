Geração Nem-Nem: programa inovador aposta em empreendedorismo e tecnologia

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um fenômeno social conhecido como Geração Nem-Nem. O termo, amplamente debatido em estudos sociais, refere-se a jovens que não estudam nem trabalham, revelando desafios estruturais que comprometem o futuro de milhões de pessoas.

De acordo com o relatório Education at a Glance 2024, da OCDE, 24% dos brasileiros entre 25 e 34 anos não estavam engajados em estudos ou trabalho. Já no primeiro trimestre de 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego informou que 4,6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos também se encontravam nessa situação.

Diante desse desafio, surgem iniciativas que buscam reverter a situação. Entre elas, o Programa EZ – Empreendedorismo para a Geração Z, promovido pela Quantum Educacional, que prepara jovens para o mercado de trabalho do futuro, combinando inovação pedagógica com áreas em ascensão, como empreendedorismo e carreiras digitais.

