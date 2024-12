Geraldo Azevedo volta a Aracaju para comemorar os seus 80 anos

Dia Branco e Dona da Minha Cabeça estão entre as canções de maior sucesso do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, que vai comemorar os seus 80 anos com uma turnê inédita, em 2025. O show comemorativo chega a Aracaju no dia 11 de abril, no Teatro Tobias Barreto e os ingressos já estão disponíveis no site Ingresso Digital.

No ano em que celebra seus 80 anos, sendo mais de 50 deles dedicados a levar sua música a todos os cantos do mundo, Geraldo Azevedo preparou uma série de shows comemorativos, que inclui reedições especiais de seus maiores projetos e uma turnê inédita com sua banda. A festa começa em Petrolina, cidade natal do artista, com um show exclusivo d’O Grande Encontro, dia 29 de março, em homenagem ao aniversariante.

No repertório dos shows, Geraldo Azevedo passeia por canções emblemáticas, que marcaram a trajetória do artista, destacando suas inúmeras parcerias. Sucessos como “Caravana” (Geraldo e Alceu Valença), “Dia Branco” (Geraldo Azevedo e Renato Rocha), “Moça Bonita” (Geraldo Azevedo e Capinan), “Táxi Lunar” (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) e “Bicho de 7 Cabeças” (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha) estão garantidos nos setlists.

Nascido em 11 de janeiro de 1945, às margens do rio São Francisco, quando Jatobá era parte rural de uma então ainda nada urbana Petrolina (PE), o menino Geraldo teve infância simples, porém muito rica culturalmente. Aprendeu o beabá com a mãe Dona Nenzinha, que era a professora de todos da região, lecionando de dia para as crianças e a noite para adultos. Era ela também quem organizava saraus, novenas e shows diversos, sempre colocando Geraldo para cantar desde seus quatro anos de idade.

Dotado de talento, ele ganhou seu primeiro violão feito por seu pai, que era além de agricultor, um excelente carpinteiro e que fazia, por encomenda, móveis e caixões para quem necessitava. Geraldo Azevedo é a representação de um Brasil profundo e potente.

Texto e foto assessoria