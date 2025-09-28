GERENTE DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS MORRE APÓS A VÁLVULA DA CASA DE GÁS EXPLODIR NESTE SÁBADO EM ARACAJU

Um homem de 33 anos, gerente de um posto de combustíveis, morreu na tarde deste sábado (27), após uma explosão ocorrida na casa de gás do estabelecimento, que fica localizado no Bairro Jabotiana, em Aracaju. O funcionário não resistiu aos ferimentos.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar são de que a explosão ocorreu quando uma válvula se rompeu durante uma inspeção e atingiu o gerente do posto.

Outro funcionário que estava próximo conseguiu desligar o sistema de gás, o que impediu que o acidente gerasse danos maiores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Criminalística atenderam a ocorrência.

Foto: redes sociais @sergipe_ds_noticia