Gestão da Prefeita Emília prioriza formação, inovação e qualidade de vida em Aracaju

Formação e Inovação: Transformando Aracaju em uma Cidade de Oportunidades

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), em parceria com a Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (FUNDAT), está desenvolvendo iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento profissional dos jovens aracajuanos e à modernização dos serviços de trabalhadores ambulantes.

O secretário Dilermando Júnior e a presidente da FUNDAT, Melissa Guimarães, discutiram estratégias para ampliar formações continuadas alinhadas às demandas do mercado. Além disso, estão planejando programas para trabalhadores informais, com foco na gestão de negócios e melhoria do atendimento.

Essas ações refletem o compromisso da gestão da prefeita Emília Corrêa em promover uma Aracaju mais moderna, inclusiva e preparada para o futuro, com iniciativas que gerem impactos positivos na vida da população.

Texto e foto: Wilker Lima – Ascom/SEMDE