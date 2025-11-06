Gestão de Aracaju recebe prêmio por excelência em governança pública

Na tarde desta quarta-feira, 5, a Prefeitura de Aracaju recebeu, do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) a premiação dos “Melhores Índices de Governança Municipal – IGM/CFA 2025”, reforçando o destaque da capital no ranking nacional de governança pública.

O prêmio destaca o compromisso da gestão municipal com boas práticas de administração pública, como a valorização da profissionalização, o controle de processos e a prestação de serviços de qualidade à população. Em especial, a conquista reforça a posição de Aracaju entre as cidades com os melhores indicadores de gestão pública.

O secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Thyago Silva representou a prefeita Emília Corrêa no evento. “É com muita alegria e honra que hoje recebemos este prêmio, representando a nossa prefeita. Foi algo extraordinário receber esse reconhecimento de uma gestão humanizada e que a nossa prefeita Emília Corrêa tenha adotado, e reforça o compromisso que ela tem com o planejamento responsável, humano e participativo, que coloca as pessoas no centro da gestão”, detalha.

O presidente do CRA-SE, Gidelson Mendes, fala que é uma honra poder reconhecer municípios que se destacam pela excelência na gestão pública. “A entrega desta premiação representa o compromisso com a transparência, eficiência e fortalecimento da governança municipal. Parabenizamos a Prefeitura de Aracaju pelo destaque e reforçamos que a boa administração se constrói com dedicação, ética e diálogo”, expressa.

O conselheiro Federal de Administração por Sergipe, Adelmo Porto pontuou que, não só a premiação, como o evento em si culminou com a entrega desse reconhecimento à Prefeitura de Aracaju, reflete o trabalho que vem sendo realizado na capital. “Gostaria de parabenizar o CRA-SE pela formatação e condução do evento e parabenizo, também, a prefeita Emília Corrêa e toda sua equipe, por mostrar que é possível fazer gestão de qualidade e que o índice (IGM) pode fazer com que municípios de todo o Brasil adotem essa ferramenta para se destacar”, evidencia.

Sobre o Prêmio

O reconhecimento foi concedido à Aracaju em razão de sua excelente pontuação no IGM‑CFA, que é uma ferramenta nacional desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração (CFA) para avaliar a qualidade da gestão pública em todo o país. O levantamento considera três dimensões principais: gestão, finanças e desempenho, que medem desde a governabilidade e a saúde financeira até os resultados em áreas como saúde, educação e segurança. Entre os 75 municípios sergipanos avaliados, Aracaju obteve a melhor pontuação geral e conquistou o primeiro lugar no ranking estadual.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA