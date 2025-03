Gestão sustentável da água é destaque do XVII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe

O evento é um espaço aberto para troca de experiências e debates, e acontece até esta sexta-feira, 21

Com a temática ‘Escassez de água, poluição hídrica e acesso à água potável’, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), deu início ao XVII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe (Enrehse) nesta quarta-feira, 19. O evento é um espaço aberto para troca de experiências e debates, e acontece até esta quinta, 20, no Núcleo Regional de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe (Nupeg) da UFS, e na sexta-feira, 21, no auditório do Ministério Público do Estado (MPE).

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Dias, ressalta que realizar um evento que une várias áreas do conhecimento relacionadas ao estudo da água, com um caráter técnico, é uma excelente oportunidade para buscar soluções efetivas para a conservação desse bem público. “Neste evento, teremos acesso às apresentações das mais recentes experiências na forma de trabalhos técnicos, minicursos e palestras. Proporcionar a participação da sociedade nas discussões sobre o crescente desafio de garantir água em quantidade e qualidade a todos reforça o nosso compromisso para o benefício coletivo”, enfatiza.

O presidente da comissão técnico-científica do Enrehse, o professor Carlos Alexandre Borges Garcia, evidencia que a participação desses dois órgãos é crucial para a realização do evento. “O tema central desse ano é a escassez e a disponibilidade da água, e são temas que estão correlacionados. Com a poluição, reduz a qualidade da água. Consequentemente, não tem acesso a essa água potável. Então, é um alerta mesmo, para a sociedade e para os órgãos tomarem uma consciência maior ainda de que a gente tem um bem esgotável”, alerta.

Com ampla participação de especialistas, pesquisadores e estudantes, as discussões de soluções para a gestão sustentável da água foram a temática central da abertura do evento, que contou com a palestra ‘A compreensão da interação entre águas superficiais e subterrâneas como chave para o futuro da gestão hídrica sustentável’, ministrada pelo professor Roger Gonçalves e moderada pelo diretor de Recursos Hídricos e membro da comissão organizadora do evento, Ailton Francisco da Rocha.

“O objetivo principal foi trazer um embasamento atual da dinâmica, não só climática, mas de recursos hídricos em geral para poder embasar políticas públicas. Também trazemos um conhecimento para o público leigo, disseminando essas mudanças para que todos possam contribuir na gestão de recursos hídricos”, destaca o professor do departamento de Geologia da UFS, Roger Gonçalves.

Ressaltando a importância da água não apenas como recurso natural, mas como elemento central da identidade cultural e da vida cotidiana em Sergipe, o evento também conta com a Exposição Águas de Sergipe, do fotógrafo Emanuel Rocha, que aborda temas como cultura e tradição, comunidades ribeirinhas, pesca sustentável, beleza natural, biodiversidade e paisagens aquáticas sergipanas e sustentabilidade, enfatizando a necessidade de preservação dos recursos hídricos.

O promotor de Justiça e diretor do Centro de Apoio Operacional (CAOp) de Proteção ao Rio São Francisco e às Nascentes, Sandro Luiz da Costa, aproveitou a oportunidade para parabenizar a Semac pela iniciativa. “O Enrehse é um encontro já consolidado, que acontece todos os anos. Através dele, o Estado demonstra a sua preocupação com essa política de recursos hídricos e que não é uma discussão solta. É uma discussão científica com a sociedade, com o poder público e com a academia. A questão dos recursos hídricos é essencial. Não só para proteção do meio ambiente, mas também para nossa sobrevivência. Garantir o debate sobre esse tema com a sociedade e o poder público é sempre importante”, afirma.

No turno da tarde, o Enrehse promove espaço para uma reunião ordinária e uma capacitação do Fórum Sergipano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FSCBH). Para a coordenadora do FSCBH, Karina Drummond, é um momento ímpar e de união de esforços. “É uma tarde de diálogo e de capacitação muito importante para que a gente tenha todos os membros bastante alinhados com toda a pauta. E será a partir de dados coletados nesta reunião que conseguiremos preparar o planejamento de 2025”, garante.

Confira a programação dos próximos dias do XVII Enrehse:

Quinta-feira, dia 20

8h às 12h – Sessão técnica: apresentação oral de trabalhos

10h45 – Palestra: O papel da Desenvolve-SE no desenvolvimento sustentável em Sergipe

14h às 17h – Comitês de bacia: diálogo com o Ministério Público para uma participação efetiva (mesa-redonda)

Local: Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos

Auditório do Núcleo Regional de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe (Nupeg), 1º andar

Sexta-feira, dia 21

8h – Defesa do Direito Humano à Água (mesa-redonda)

11h – Sessão de encerramento: Premiação dos melhores trabalhos do XVII Enrehse

Local: Auditório do Ministério Público do Estado (MPE)

Centro Administrativo Governador Augusto Franco, avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, nº 505, Capucho, Aracaju (SE)

Foto: Ascom Semac

Por Carolina Leite