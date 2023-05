Gestores da rede estadual realizam visita técnica no Espaço Energia

Alunos terão aulas teóricas na sala de aula e práticas no espaço

Com o objetivo de conhecer a estrutura e o conteúdo, gestores da rede estadual de ensino visitam o Espaço Energia, localizado na Praça Thedorico Prado Montes, no bairro Farolândia. O objetivo é que nos próximos meses o espaço seja utilizado de forma interdisciplinar com a visita dos alunos da rede pública estadual.

O espaço educacional conta com estações de conhecimento que trazem experiências sensoriais, equipamentos tecnológicos e recursos de áudio e vídeo para que o visitante conheça a história da energia elétrica e como a energia elétrica é gerada, assim como, todo o caminho que percorre até chegar à casa do consumidor, proporcionando os atuais benefícios do acesso à energia elétrica nas residências.

A coordenadora pedagógica da Diretoria de Educação de Aracaju, Sheila Cristiane Brandão, destaca que o espaço traz uma aprendizagem de forma lúdica e interativa. “Foi um momento muito interessante porque trata dos recursos renováveis e vai trazer para o aluno a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como os recursos são utilizados na produção e geração de energia que a gente utiliza todos os dias e não tem noção de como acontece todo esse processo até chegar a nossa casa”, afirma Sheila.

Para a gestora do Instituto Educacional Santa Teresinha do Menino Jesus, Marta Rocha, o espaço permite o professor trabalhar vários conteúdos interdisciplinares. “Achei muito interessante o espaço. Diversas ações voltadas em todas as áreas interdisciplinares. Hoje aprendi aqui que quem colocou a energia no Brasil foi Dom Pedro II. Eu não sabia. Os alunos vão amar, pois é uma experiência única”, ressalta.

O especialista de Eficiência Energética, Pedro Lins, explica que nesse primeiro momento os gestores da rede estadual estão realizando visitas nas escolas para conhecer o espaço. Em seguida, os professores passarão por treinamento para trabalhar conteúdos interdisciplinares com aulas teóricas na escola e aulas práticas no Espaço Energia.

“O espaço tem esse propósito educacional. Esperamos muito em breve receber os alunos e levar muito conhecimento sobre o uso consciente da energia elétrica”, explica Pedro.

Mais sobre o espaço

Entre os principais atrativos do espaço estão: domo planetário com projeção em 180º, cinema 7D mostrando os caminhos da energia elétrica com óculos de imersão 360°, experiencia sensorial com situações de risco e como evitar acidentes elétricos, piso piezoelétrico que gera energia com o movimento. O espaço também conta com estações de conhecimento sobre a história da energia, tour virtual sobre redução do consumo de energia, segurança no uso da energia elétrica, quis interativo e a história de Sergipe e da Energisa.

A visita guiada tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668. O horário de funcionamento do Espaço Energia é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 13h30 às 17h30.

