Gestores do Atheneu Sergipense farão parte do programa de desenvolvimento de lideranças

Mais um dia de orgulho para a educação do estado de Sergipe. Daniel Lemos e Yuri Norberto, diretor e professor do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, respectivamente, foram aprovados no programa de desenvolvimento de lideranças representativas no setor público desenvolvido pela Vetor Brasil, o Ubuntu. O processo seletivo ocorreu em março deste ano e selecionou cem profissionais para passarem por essa experiência, dentre eles, os gestores do Colégio Atheneu.

O programa terá duração de seis meses e os selecionados terão acesso às trilhas formativas que os ajudarão a desenvolver habilidades socioemocionais, gestão de pessoas, liderança adaptativa e mentorias coletivas. O objetivo é fortalecer competências essenciais para as lideranças, principalmente no setor educacional. Os encontros, que acontecem de forma remota, gravados ou ao vivo, iniciam-se no dia 10 de maio.

“A inscrição para o programa Ubuntu foi realizada mediante um rigoroso processo seletivo. Por extensa pesquisa e acompanhamento das oportunidades oferecidas pelo programa, tomamos a iniciativa de preencher os formulários”, afirmou o diretor do Atheneu, Daniel Lemos.

Ademais, professor Daniel destacou que o principal motivo de interesse pelo programa é a fomentação de melhorias significativas na área da educação e o fortalecimento da liderança das juventudes, primeiramente no contexto do Atheneu, para posteriormente se ampliar por todo o Estado.

Professor de sociologia do Atheneu, Yuri Norberto, comentou sobre como ficou feliz de conquistar a oportunidade de participar do programa Ubuntu. “Foi uma experiência incrível. Cada fase foi uma oportunidade de me conhecer melhor e aprimorar minhas habilidades de liderança. Confesso que foi um exercício de reflexão profunda sobre quem eu sou e aonde quero chegar na minha carreira”, afirmou.

Yuri Norberto comentou que, apesar da escassez de pessoas negras em posições de liderança na maior parte dos cargos públicos, projetos como o do Ubuntu chegam como um excelente meio para ações de rompimento do racismo estrutural e mudar a realidade do serviço público brasileiro.

“O programa visa a capacitar líderes negros e negras para atuarem em posições estratégicas do serviço público, promovendo assim mais diversidade e equidade. Por isso, para mim, fazer parte deste programa é uma oportunidade de adquirir as habilidades necessárias para contribuir com a melhoria dos serviços públicos em Sergipe e, consequentemente, com a qualidade de vida da educação”, finalizou.

O Ubuntu é um projeto original e singular da Vetor Brasil, com o objetivo de auxiliar o crescimento de profissionais do setor público de ascendência negra e indígena que atuam como administradores e buscam implementar iniciativas antirracistas em suas organizações.

O programa Ubuntu será uma chance valiosa para partilha de conhecimento, intercâmbio de vivências e cooperação em atividades voltadas para o progresso da justiça racial no setor público. “Estamos determinados a ser agentes de transformação em nossa comunidade educacional e a promover mudanças significativas na educação”, enfatizou Daniel Lemos.

