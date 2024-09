Gestores e técnicos da Seduc visitam obras em escolas estadual

Gestores e técnicos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) de Sergipe realizaram nesta sexta-feira, 20, visitas técnicas e inspeções em escolas de Aracaju. O objetivo foi acompanhar o andamento de obras, cronograma de entrega e estrutura das unidades de ensino. Ao todo foram três unidades visitadas em uma comitiva composta pelo secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, e sua equipe técnica.

Uma das unidades inspecionadas foi o Centro de Excelência Nelson Mandela, no bairro Luzia, que será devolvida à comunidade escolar ainda neste mês de setembro. A diretora da unidade, Inácia Maria Rodrigues do Nascimento, afirmou que tem acompanhado de perto toda a evolução da obra. “As expectativas são as melhores possíveis. Tanto alunos quanto o corpo docente estão muito animados com esse retorno à nossa casa porque faz três anos que nós estamos fora daqui”, exaltou.

A gestora também enfatizou que atualmente a escola conta com 270 alunos matriculados, mas a expectativa é que esse número ultrapasse 800 matrículas após a entrega da escola. “Tivemos uma evasão muito grande nos últimos anos por conta dessa mudança de endereço, mas sei que muitos alunos estão contando os dias para voltar a estudar na nossa escola”, pontuou Inácia Maria.

Com um investimento na ordem de R$ 2.261.454,03, as intervenções de reforma e ampliação do Nelson Mandela são das mais diversas. Elas incluem adequação da diretoria, coordenação, salas de aula, secretaria e arquivo; novos sanitários; portas corta fogo na área das escadas; construção do Depósito de Material de Limpeza (DML) e de passarelas cobertas; adaptação da arquibancada para deficientes físicos; revisão na cobertura com substituição de telhamento e madeiramento danificados; execução das instalações elétricas e colocação de novas luminárias LED; pintura geral; dentre outras.

Outra escola visitada pela equipe foi a Escola Estadual Francisco Portugal, no bairro Farolândia. “Essa é uma parceria com o Ministério da Educação (MEC), sendo que 60% do valor é de recurso do estado e os outros 40% da União. Estou satisfeito com o que vi. A escola já está bem iluminada, mais agradável para se estudar, mas ainda há muito para se fazer”, declarou o secretário Zezinho Sobral.

Com um investimento de R$ 1.984.660,19, estão entre as intervenções nesta escola: instalação de pórtico e gradil na fachada; revisão nas instalações, sanitárias e elétricas; revestimento e pavimentação; sistema de proteção contra incêndio; acessibilidade; ampliação da cozinha e despensas de alimentos; e pintura geral; dentre outras.

Para a diretora Marise Rabelo dos Anjos, a obra está avançando de forma célere. “Estamos acompanhando o andamento da obra de perto e a nossa expectativa é que no início de 2025 possamos realizar a matrícula de nossos alunos neste prédio”, disse a gestora.

Por fim, a comitiva da Seduc esteve no Colégio Estadual Professor Acrísio Cruz, no Siqueira Campos. A escola começou recentemente o processo de reforma e ampliação das dependências escolares, e os estudantes demonstraram todo o seu entusiasmo ao conversarem pessoalmente com o secretário Zezinho Sobral.

“Nós, enquanto integrantes do Grêmio Estudantil, gostaríamos de agradecer ao secretário pela atenção depositada em nossa escola e pela visibilidade que ela passará a ter após a conclusão dessa obra”, exaltou o aluno Rodrigo Andrade Santos.

Com recursos no valor de R$ 3.933.618,64, as intervenções de reforma e ampliação no Colégio Acrísio Cruz contemplam: cobertura; instalações hidrossanitárias e de combate a incêndio; revestimento e pavimentação; pintura; acessibilidade; construção de Quadra de Esportes, vestiário, passarela e estacionamento; dentre outras.

Foto: Raylander Araújo