Gigante do varejo no Nordeste inaugura a primeira loja em Sergipe

Com mais de 15 mil itens e oito marcas próprias, a maior loja de utilidades para o lar do Nordeste chega ao estado oferecendo variedade, qualidade e preços competitivos

A Freitas, reconhecida como um dos maiores players do varejo no Nordeste, inaugurou sua primeira unidade em Sergipe nesta quinta-feira, 24 de outubro, no RioMar Aracaju. Com mais de 30 lojas distribuídas em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, a chegada da marca em Sergipe marca o início de uma nova etapa em sua expansão regional. A loja ocupa um espaço de 1.400m², localizada no piso L1, ao lado da Cobasi.

Oferecendo um mix diversificado de mais de 15 mil itens, a Freitas é conhecida por garantir qualidade e preço baixo. Seu catálogo inclui móveis, eletrodomésticos, utilidades plásticas, artigos para cozinha, mesa, produtos de limpeza, itens infantis e brinquedos, sendo a escolha ideal para quem busca economia e variedade em um só lugar.

A marca também se destaca por suas oito marcas próprias: Útil Eletro (eletroportáteis), Útil Bazar (utilidades gerais), Florinda (limpeza e lavanderia), New Plastic (utilidades plásticas) e World Brinquedos (brinquedos), Mozaic (móveis), Útil Bags (malas de viagem) e Útil Pro (ferramentas). Esses produtos são fruto de uma estratégia de atuação no mercado internacional, reforçando o compromisso da Freitas em oferecer produtos de alta qualidade aos seus clientes.

“A chegada da Freitas ao RioMar Aracaju reforça nosso compromisso em oferecer um mix cada vez mais atrativo aos nossos clientes. Com uma loja ampla e um portfólio diversificado, a marca vem complementar a experiência que buscamos proporcionar ao consumidor, que é encontrar em um só lugar variedade, qualidade e inovação”, comemora o superintendente do RioMar Aracaju, Jaryo Lima.

Foto João Soares

Lotti+Caldas Comunicação