Gilliard relembra trajetória musical em entrevista e lança nova canção ao lado do filho

O cantor potiguar Gilliard, um dos nomes mais marcantes da música romântica brasileira das décadas de 70 e 80, concedeu uma entrevista emocionante na tarde desta terça-feira (7), ao programa Resumo Geral, da Rádio Neópolis FM, apresentado pelo radialista Fernando Cabral. Durante a conversa, o artista fez uma retrospectiva da sua carreira e lançou, em primeira mão, sua nova música: “Quem Me Dera”, regravada em parceria com seu filho, o também músico Sylvio Marinho.

Do Rio Grande do Norte para o Brasil

Natural de Natal (RN), Gilliard começou sua carreira ainda na adolescência, mostrando talento precoce para a música. Na década de 1970, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde participou de programas de calouros, conquistando espaço com sua voz marcante e estilo romântico.

Seu primeiro grande sucesso veio em 1979 com a canção “Aquela Nuvem”, que rapidamente o colocou entre os artistas mais tocados das rádios brasileiras. Na sequência, vieram hits como “Pouco a Pouco”, “Pensamento”, “ Do Jeito Que Deixou¨ , “Como Posso Te Chamar de Amiga Se Chamei de Amo” , “Festa dos Insetos”, entre outros , que consolidaram seu nome como um dos grandes românticos da música popular brasileira.

Gilliard vendeu milhões de discos ao longo dos anos 1980, sendo presença constante em programas de auditório, festivais e shows por todo o país. Mesmo com as transformações do /mercado musical nas últimas décadas, ele manteve uma base fiel de fãs e segue ativo na /música, com novos projetos e parcerias.

Entrevista exclusiva e lançamento musical

Na entrevista à Rádio Neópolis FM, Gilliard relembrou momentos importantes de sua trajetória, falou das mudanças na indústria musical e da importância de se reinventar sem perder a essência. “Eu nunca cantei modismo. Sempre cantei aquilo que vem da alma. É isso que me conecta com o público até hoje”, afirmou.

O ponto alto da conversa foi o lançamento da nova música “Quem Me Dera”, assinada por Gilliard e seu filho Sylvio Marinho, que também participa da regravação. A canção, com melodia envolvente e letra intimista, marca a união de gerações na música e celebra os laços familiares que atravessam o tempo.

“É uma emoção muito grande gravar com meu filho. Ele herdou o dom da música e tem uma sensibilidade muito bonita. ‘Quem Me Dera’ é especial por isso: porque nasceu dessa conexão entre pai e filho”, destacou o cantor.

Sobre Gilliard

Com mais de quatro décadas de carreira, Gilliard é reconhecido como um dos grandes intérpretes da música romântica brasileira. Seu timbre inconfundível e a sinceridade em suas interpretações conquistaram gerações. Ao longo de sua trajetória, lançou mais de 20 álbuns e recebeu diversos discos de ouro e platina.

Por Redação Resumo Geral – Foto Divulgação