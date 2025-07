Ginastas do CTETA/Club Sportivo Sergipe brilham na Copa Diana, na Bulgária

As atletas do CTETA – Club Sportivo Sergipe de GR conquistaram um feito histórico durante a Copa Diana de Ginástica Rítmica, realizada na Bulgária, país reconhecido mundialmente como o berço da modalidade. Representando com garra o estado de Sergipe e o Brasil, 10 ginastas participaram da competição e somaram 32 medalhas no total: 19 de ouro, 10 de prata e 3 de bronze, distribuídas entre diversas categorias.

A programação internacional aconteceu entre os dias 6 e 19 de julho, período em que as atletas também participaram de um estágio técnico intensivo, convivendo com treinadores renomados e treinando num centro de referência mundial da ginástica rítmica. Essa vivência no ambiente de alto rendimento foi fundamental para o desenvolvimento técnico e emocional das ginastas, além de enriquecer a bagagem cultural e esportiva do grupo.

Mais do que conquistas em pódios, essa participação simboliza um grande passo para o fortalecimento da ginástica rítmica sergipana e brasileira. A oportunidade de competir e treinar no país que é referência histórica da modalidade permitiu às atletas ampliar seus horizontes, aperfeiçoar movimentos e trazer para casa conhecimentos valiosos.

O desempenho expressivo é fruto de um trabalho coletivo, envolvendo atletas, equipe técnica, famílias, instituições de ensino e o apoio de programas como o Bolsa Atleta e patrocinadores como o Suco Pluti, Escolas parceiras, que viabilizam experiências fundamentais para o crescimento esportivo.

“Levar o nome de Sergipe e do Brasil ao alto, em um dos países mais tradicionais da Ginástica rítmica e retornando com tantos pódios e uma bagagem técnica imensurável, nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo”, afirma Thalyta Almeida, técnica que acompanhou a delegação.

Esse resultado histórico é mais que uma conquista: é um marco para a ginástica rítmica do estado e uma inspiração para novas gerações que sonham em alcançar o alto nível da modalidade. As atletas retornam ao Brasil com medalhas, aprendizado e a certeza de que o esporte sergipano tem talento e potencial para brilhar no mundo.

Fonte e foto: CTETA – Transformando talentos em conquistas!