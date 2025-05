Ginástica Laboral: iniciativa da Sejesp promove saúde e bem-estar para servidores da Sema

Servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) têm participado semanalmente das aulas de ginástica laboral promovidas pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp). As atividades são realizadas pelo professor de Educação Física, Cleisson Santos, e ocorrerão todas as terças-feiras, das 8h30 às 10h30, na sede do órgão.

Com duração média de 20 minutos, as aulas são realizadas em formato rotativo, totalizando cerca de seis turmas a cada manhã. A iniciativa tem como foco a promoção da saúde, o bem-estar físico e mental dos servidores, além prevenção de doenças ocupacionais.

A ginástica laboral vai muito além de simples alongamentos. As sessões incluem dinâmicas intersetoriais, atividades recreativas, massagens e orientações posturais. “Entre os benefícios estão a correção da postura, melhora da circulação sanguínea, redução do estresse, alívio de dores musculares e prevenção de doenças como Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e síndrome do túnel do carpo”, são alguns dos benefícios relatados pelo professor Cleisson Santos.

Estudos apontam que programas de ginástica laboral podem reduzir em até 30% a incidência de doenças ocupacionais, além de diminuir o número de afastamentos por motivos de saúde. A prática regular desses exercícios é um investimento direto na qualidade de vida dos servidores. “Mais do que uma pausa no expediente, o momento é uma demonstração de cuidado com cada servidor, incentivando o equilíbrio entre a produtividade e a prevenção de doença; sem falar que os exercícios ajudam a aliviar tensões, reduzem o cansaço e ainda promovem a integração entre as secretarias e os servidores”, destaca o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, que também é profissional de educação física.

Texto e foto ASN