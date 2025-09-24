Ginástica rítmica garante quatro medalhas para Sergipe nos Jogos da Juventude

A ginástica rítmica foi o grande destaque do Time Sergipe na última terça-feira, 23, nos Jogos da Juventude 2025, competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) que reúne os melhores atletas escolares do país, de 15 a 17 anos. As atletas sergipanas Isabella Tenório, Clara Cabral e Emilly Nogueira conquistaram quatro medalhas e atualizaram o quadro de conquistas do estado no torneio.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte escolar. “Cada medalha conquistada por Sergipe é motivo de orgulho. São jovens que representam nossas escolas e mostram o quanto o investimento em esporte transforma vidas. Seguiremos firmes para dar ainda mais suporte aos nossos atletas”, enfatizou.

Conquistas

A atleta Isabella Tenório se destacou ao garantir o ouro na prova de bola e a prata no individual geral, enquanto Clara Cabral subiu ao pódio com o bronze no aparelho maças. As duas se juntaram a Emilly Nogueira para, em equipe, conquistar, também, a medalha de prata, consolidando a força da ginástica rítmica sergipana na competição nacional.

Para Isabella, o momento foi resultado de muito foco e dedicação. “Treinei muito para este momento e conseguir duas medalhas, inclusive o ouro na bola, é uma emoção indescritível. Representar Sergipe e minha escola neste palco nacional é motivo de muito orgulho’’, frisou.

As ginastas Clara e Emilly são contempladas pelo Programa Bolsa Atleta Sergipe, política pública que assegura apoio financeiro para que jovens talentos tenham melhores condições de treinamento e participação em competições. “Esse incentivo é essencial. Estou muito feliz com essa medalha e com o resultado da nossa equipe. Competimos contra as melhores do Brasil e mostramos que Sergipe tem talento e muito potencial na ginástica rítmica”, contou Clara.

Já Emilly Nogueira, que está participando pela última vez nos Jogos da Juventude, ressaltou a união das atletas. “Essa conquista mostra a dedicação e o esforço de todo o time. Estar aqui, competindo e trazendo medalhas para Sergipe numa competição nacional tão importante me deixa muito feliz, principalmente por poder garantir uma nova participação no Bolsa Atleta Sergipe, é uma experiência incrível”, declarou.

A técnica das ginastas, Julyana Campos, enfatizou a dedicação das alunas e o papel do Governo de Sergipe nos resultados alcançados. “Essas meninas são exemplos de disciplina e talento. O apoio do Governo de Sergipe, especialmente através do Bolsa Atleta, tem sido essencial para que elas possam alcançar resultados tão expressivos em nível nacional. Conseguimos subir para a primeira divisão em 2026. As medalhas só reforçam o bom trabalho que vem sendo realizado no nosso estado’’, afirmou.

Sergipe é a casa das ginastas

Sergipe tem papel de protagonismo na ginástica rítmica brasileira. O estado abriga, em Aracaju, o Centro Nacional de Treinamento da Ginástica Rítmica, conhecido como a “casa das ginastas do Brasil”, espaço que treina a seleção brasileira e recebe atletas de alto rendimento, inspirando centenas de jovens que sonham em crescer na modalidade. Fruto desse ambiente de excelência, Isabella Tenório e Emilly Nogueira já defenderam a Seleção Brasileira Transitória, em 2023 e 2024, participando de competições sul-americanas e acumulando experiência internacional que reflete agora nos resultados dos Jogos da Juventude.

Em maio deste ano, o CT de ginástica foi entregue após passar por uma reforma que incluiu melhorias nas instalações, como a renovação das áreas de treino, modernização dos equipamentos e ampliação de espaços para o conforto e segurança das atletas. A reforma e climatização somaram um investimento de R$ 700 mil, incluindo a ampliação do vestiário feminino, com implantação de hidromassagem e tratamento das atletas; construção de sala médica, de reunião e administração; ampliação da cozinha; instalação de doze equipamentos de ar condicionado; climatização das salas administrativas e refeitório; revisão da cobertura; implantação de forro PVC em todo o ginásio; e pintura geral.

Durante o período da reforma, o Governo de Sergipe garantiu que as atletas pudessem continuar seus treinos sem interrupções. Para isso, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira ficou à disposição para que as atividades fossem mantidas, evitando qualquer prejuízo. Tal medida reflete o compromisso do Governo com a continuidade do trabalho e a excelência esportiva no estado.

