Gincana incentiva jovens a realizaram ações com foco na sustentabilidade

Gincana incentiva jovens de Aracaju a refletirem e realizarem ações com foco na sustentabilidade

Em celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente e ao Dia da Reciclagem, o Instituto JCPM de Compromisso Social estimulou os jovens de Aracaju a refletirem sobre a sustentabilidade e realizarem ações em benefício do planeta. A gincana ambiental, realizada no período de 20 de maio a 5 de junho, contou com atividades culturais e tarefas de arrecadação de materiais recicláveis e roupas para doação. Ao todo, foi coletada cerca de meia tonelada de resíduos, entre plásticos, metais, papéis, vidros, esponjas, materiais escolares, lacres de latinhas, eletrônicos, pilhas e baterias, além de 701 peças de roupa, 176 medicamentos vencidos e 8 litros de óleo de cozinha usado, que foram destinados a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE), Recigraxe, Fundação Pedro Paes Mendonça e demais empresas ambientais parceiras do Grupo JCPM. Os medicamentos foram destinados à caixa coletora da Drogasil e as roupas foram doadas à Pastoral Povo da Rua e à loja C&A, que contribui com o Oratório de Bebé.

Divididos em 7 grupos, mais de 90 alunos do IJCPM engajaram-se na gincana que contou também com uma oficina de compostagem caseira. “Minha mãe tenta cultivar plantas em casa, mas nunca dá certo. Ela sempre acha que o problema é a terra. Agora que aprendi a fazer a compostagem, vamos tentar fazer o adubo em casa, num pote de sorvete”, relatou a jovem Clara Santos, de 18 anos.

Dentre as atividades, os participantes também foram desafiados a fazer paródias, criar cards educativos, pesquisar sobre cooperativas, identificar problemas ambientais existentes em suas comunidades e propor ações para solucioná-los. “Eu já costumo separar as garrafas pet para a reciclagem e tento transformar as coisas, como por exemplo, garrafa de vidro em vaso. Agora, os restos de comida terão um destino certo: vou tentar fazer compostagem em casa. Também aprendi que minha avó estava errada. Ela ensinou a gente a despejar o resto de óleo da fritura em um canto do quintal com areia. Agora, já sei que devemos armazenar numa garrafa pet com tampa e depois colocar num coletor adequado”, destacou Adrielly Lima, de 17 anos.

A gincana foi uma atividade voluntária, ou seja, os alunos não foram obrigados a participar. Como forma de incentivá-los, os integrantes das três equipes melhor colocadas foram premiados com um passeio educativo, ecobags, ingressos para pista de patinação e brindes, de acordo com a classificação de cada grupo. “Foi muito gratificante ver a juventude envolvida nas questões ambientais e preocupada com a sustentabilidade do planeta. Temos certeza que conseguimos plantar a sementinha da mudança em cada um deles”, pontuou Paula Libório, coordenadora de Projetos Sociais do IJCPM Aracaju.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana, conectando jovens à ampliação do conhecimento, ao reconhecimento do seu potencial e criando pontes com o mercado de trabalho. A instituição promove cursos e oficinas voltados aos crescimentos pessoal e profissional da juventude de 16 a 24 anos. Todas as atividades são gratuitas e direcionadas a estudantes e ex-alunos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM contribuiu com a empregabilidade, fazendo a conexão com os empregadores. Em 2023, o Instituto atendeu a 1.181 jovens e inseriu 183 deles no mercado de trabalho.

Foto: Arquivo IJCPM

Lotti+Caldas Comunicação