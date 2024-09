Glicia Kelline quer fortalecer qualidade da educação de Aracaju

Após o clamor popular, Glicia Kelline, aceitou o convite do PSD e entrou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju com o desafio de transformar a paixão pela educação e pelas causas sociais em ações concretas que melhorem a vida dos aracajuanos.

“A Câmara Municipal é um espaço onde posso contribuir diretamente com políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, o acesso a uma educação de qualidade e a defesa de causas femininas. Meu objetivo é lutar para que cada cidadão de Aracaju seja ouvido e tenha suas demandas atendidas com respeito, transparência e compromisso com o futuro da nossa cidade”, garante a candidata a vereadora.

Glicia Kelline é professora, doutora em letras, funcionária pública, empreendedora, palestrante e escritora. Tem uma trajetória de vida dedicada ao conhecimento e ao desenvolvimento de pessoas. “Além disso, sou uma mulher que acredita na força da educação, na qualificação e na honestidade como pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Como candidata, trago comigo o compromisso de representar a população de Aracaju com verdade e com justiça social”, promete.

Educação, fortalecimento dos direitos das mulheres e a defesa das causas sociais são as principais bandeiras defendidas pela candidata a vereadora por Aracaju. “Quero lutar por uma educação que realmente forme cidadãos preparados para o mercado de trabalho e para a vida. Quero promover políticas que valorizem o papel da mulher na sociedade e garantir que todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Essas são lutas essenciais para que Aracaju avance e se torne uma cidade mais justa e inclusiva”, acredita.

Glicia fez a sua estreia na política nas Eleições de 2020, foi bem votada e é suplente de vereadora. “Foi um momento de grande aprendizado e conexão com as pessoas em que tive a oportunidade de escutar as necessidades da população e de entender mais a fundo como a política pode ser um agente de transformação social. Hoje, sinto-me ainda mais preparada. Aprendi muito ao longo desse caminho e, agora, com mais experiência, estou pronta para representar a nossa cidade com ainda mais compromisso, sensibilidade e, acima de tudo, determinação para fazer a diferença”.

A candidata a vereadora defende que as mulheres precisam estar mais presentes de forma ativa na política. Atualmente, apenas três cadeiras são ocupadas por mulheres em Aracaju. “As mulheres trazem uma visão sensível e realista sobre as necessidades da nossa sociedade, especialmente em temas como educação, saúde e políticas de inclusão. Ter mais mulheres no espaço de tomada de decisões significa garantir uma representatividade mais justa e equilibrada. Estamos prontas para contribuir, lutar e garantir que nossas vozes sejam ouvidas, porque a política também precisa refletir as demandas e as lutas das mulheres aracajuanas. Estou cheia de vontade de exercer o mandato de vereadora e peço a confiança e voto do povo da minha Aracaju”.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação