Glicia Kelline ministrará imersão presencial Comunicação em Essência

A treinadora Glicia Kelline está nos últimos preparativos para realizar a imersão presencial ‘Comunicação em Essência’ que é um treinamento comportamental com o objetivo de promover um mergulho profundo na identidade de cada participante para que acesse a mais pura essência e possa se comunicar com confiança, magnetismo, fluidez e performance. A capacitação será realizada nos dias 28 e 29 de setembro, das 9 às 20h no Vidam Hotel, localizado na Orla da Atalaia em Aracaju.

A imersão vai contar com dinâmicas de alto impacto, estratégias comunicativas, ferramentas práticas, teorias validadas e metodologia própria, com foco em desenvolver as habilidades de fala, expressão, clareza, organização de ideias, posicionamento, gestão de emoções, liderança, resolução de conflitos.

“Será uma experiência única e eu garanto que você nunca viveu nada igual”, convida Glicia Kelline.

As inscrições que são limitadas podem ser feitas através do link https://gliciakelline.com.br/imersao-comunicacao-em-essencia

Fonte e foto Fredson Navarro