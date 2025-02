GMA promove ação de conscientização contra a violência à mulher no Carnaval

A iniciativa acontece em parceria com o RioMar Shopping até o domingo (23)

Com o intuito de reforçar a conscientização e o combate à violência contra a mulher durante o período carnavalesco, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), por meio da Patrulha Maria da Penha (PMP), realiza uma ação especial no RioMar Aracaju. A iniciativa, que acontece entre os dias 20 e 23 de fevereiro, contará com orientação ao público, distribuição de material informativo e a presença de uma viatura utilizada nas operações da guarnição.

O ponto principal da ação estará localizado ao lado da loja Freitas, no Piso L1 do shopping, onde a equipe da PMP estará disponível para prestar esclarecimentos e receber denúncias. Além disso, nos dias 20 e 21 de fevereiro, a equipe também marcará presença nas Praças de Alimentação Rio e Mar, durante o Carna RioMar, para ampliar o alcance da campanha e reforçar a importância da denúncia em casos de violência contra a mulher.

A ação da Guarda Municipal de Aracaju visa sensibilizar a população sobre os diferentes tipos de violência de gênero e divulgar os canais de apoio e denúncia disponíveis. A iniciativa ressalta o compromisso da Patrulha Maria da Penha em garantir a segurança e a proteção das mulheres, principalmente em períodos festivos, quando os índices de violência podem aumentar.

“O Carnaval é um momento de alegria e celebração, mas também é um período em que precisamos estar atentos à segurança das mulheres. Nossa presença no RioMar Aracaju tem o objetivo de orientar sobre os tipos de assédio e violência e garantir que as vítimas saibam onde buscar ajuda. Com informação e apoio, é possível combater a violência e garantir um Carnaval mais seguro para todas”, destaca a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Sabrina Smith.

A população pode contribuir com a campanha denunciando casos de violência pelo telefone 153 da Guarda Municipal de Aracaju, além do Disque 180, da Central de Atendimento à Mulher. Há também o aplicativo SOS Maria da Penha, que amplia a capacidade de monitoramento das mulheres assistidas pela PMP. A ferramenta disponibiliza um botão que, quando acionado, envia um alerta ao Centro de Controle Operacional da Guarda.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria