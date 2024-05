Gonzagão sediará 2ª edição do concurso Rei e Rainha do País do Forró

Nove casais participam da disputa pelo título e a coroa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 24, às 19 horas, o Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju, será palco de um dos eventos mais aguardados dos festejos juninos sergipanos: o concurso Rei e Rainha do País do Forró. Nove casais de todo o estado se reunirão para disputar este prestigiado título, em uma noite que celebra a dança, música e sergipanidade. A ação é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e integra a programação do Encontro Nordestino de Cultura 2024.

Participarão da disputa os casais Nycolle Pequeno de Jesus e Walterlin Pequeno de Jesus; Sophia Albino e Orlanio Santos; Edisângela Vieira e Breno Mota; Rihanna Félix e Weverton Barbosa; Erika Prado e Alexsandro Ribeiro; Tassia Silva e Adriano Lima; Cely Isadora Aguiar e Humberto dos Santos; Isabela Mayara dos Santos e Edson dos Santos; Helremelly Betsy Santos e Caio Matheus Santos.

Em sua segunda edição, a competição desafiará os casais a demonstrarem não apenas suas habilidades de dança, mas também a harmonia, o figurino e a coreografia – critérios que serão avaliados por um júri especializado. Os vencedores, além de receberem um prêmio de R$ 5 mil cada, serão coroados no Centro de Criatividade durante o evento Salva Junina, no dia 31 de maio. Eles terão a honra de representar a cultura sergipana em diversos eventos do ciclo junino, levando a mensagem de que Sergipe é o verdadeiro ‘País do Forró’.

Para este ano, a renda irlandesa de Divina Pastora, reconhecida como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será destaque nos festejos juninos. No concurso, não será diferente: as coroas dos vencedores serão inspiradas nessa técnica, que combina vários pontos feitos com fios de linha e um lacê.

“Mais um ano desse concurso maravilhoso, que só engrandece a nossa cultura. É um evento muito importante para nós, quadrilheiros, pois reforça e fortalece a nossa tradição. Estou muito ansiosa para assistir à competição e para passar a faixa e a coroa para o novo casal, que vai sentir na pele toda a emoção de representar o nosso estado”, afirma Thamyres dos Santos, vencedora da primeira edição do concurso.

O concurso Rei e Rainha do País do Forró é mais do que uma competição: é uma celebração da identidade cultural de Sergipe e um tributo às danças juninas, uma das manifestações culturais mais difundidas do estado.

Foto: Igor Matias