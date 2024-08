Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, como ficou conhecido por cota de suas atuações nas redes sociais, é candidato a vereador por Aracaju, pelo União Brasil e, nesta terça-feira (27), comemorou o apoio que recebeu do delegado de policia civil, André David.

Gordinho do Povo disse que ficou contente ao ouvir a mensagem do delegado que desejou sucesso na caminhada do blogueiro. “Jogue duro e conte comigo”, disse o delegado.