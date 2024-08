Governador abre segunda edição do Festival das Juventudes

Com o compromisso de fortalecer ações em favor do protagonismo juvenil, o governador Fábio Mitidieri participou nesta terça-feira, 20, da abertura da segunda edição do Festival das Juventudes, evento promovido pelo Governo do Estado que busca incentivar a participação ativa dos jovens sergipanos na construção de políticas públicas e na valorização das diversidades culturais. O evento ocorre até esta quarta-feira, 21, no Aracaju Parque Shopping, reunindo estudantes da rede pública de ensino, autoridades e representantes da sociedade civil.

Idealizado como um dos mais importantes eventos de diálogo e de inclusão das juventudes sergipanas, o Festival das Juventudes é realizado por meio da Superintendência Especial de Juventude (Superjuv), departamento ligado à Secretaria de Estado da Casa Civil.

O evento conta com uma programação diversificada, com oficinas temáticas, workshops e atividades culturais voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional da juventude sergipana.

O governador destacou a importância do Festival das Juventudes e da Semana das Juventudes, que fazem parte de um mês inteiro dedicado à valorização dos jovens sergipanos. “Estamos celebrando um momento importante, onde podemos falar sobre as políticas públicas e as ações do governo que buscam valorizar ainda mais os jovens do nosso estado”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo estadual pontuou que o empreendedorismo é uma das prioridades de sua gestão, sendo diretamente ligado à qualificação de mão de obra e à inclusão no mercado de trabalho. “O empreendedorismo, a qualificação, e a educação são políticas concatenadas que, juntas, têm o poder de transformar a vida dos nossos jovens. Desde a educação nas escolas até o investimento em qualificação e empreendedorismo, tudo isso, somado, garante a eles um futuro melhor”, concluiu.

Formação cidadã

Com o tema ‘Um Encontro com a Cultura, Empreendedorismo e Inovação dos Sergipanos’, o festival integra as comemorações da Semana da Juventude, instituída pela Lei Estadual 8.656 de 2020.

Atendendo às diretrizes do Estatuto da Juventude, o festival promove atividades artísticas, culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico, incentivando a criatividade e a capacidade de inovação entre os jovens.

O secretário de Estado-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, enfatizou a importância da educação como ferramenta transformadora. Ele reforçou que as políticas voltadas para os jovens permeiam todas as áreas do governo, como saúde e Educação, e que o evento é uma demonstração clara do compromisso do governo com a juventude.

“Aproveitem a oportunidade que vocês têm com a educação, pois ela muda o mundo”, afirmou, aproveitando para elogiar a parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc).

Protagonismo juvenil

Entre as principais atrações do festival está a ExpoJuv, uma área dedicada a jovens empreendedores, que conta com exposições, apresentações artísticas e debates sobre a importância da cultura e da arte na formação da juventude. A ExpoJuv também abre espaço para o networking, permitindo que os jovens se conectem com outros empreendedores e especialistas, troquem ideias e descubram novas oportunidades de negócio.

A superintendente da Superjuv, Anne Liviane, mencionou que o Festival das Juventudes faz parte da programação alusiva ao Dia da Juventude, celebrado em 12 de agosto. O festival oferece uma combinação de atividades culturais e cursos voltados para o empreendedorismo e mídias sociais.

Um dos destaques do evento é o painel sobre profissões do futuro, proporcionando uma visão abrangente para os participantes. “O objetivo principal é promover o protagonismo juvenil, incentivando os jovens a serem mais participativos e a terem um direcionamento claro de carreira”, afirmou a superintendente.

Durante o festival, os participantes terão a chance de aprender novas habilidades, explorar diferentes formas de expressão artística e debater questões relevantes para o futuro das juventudes sergipanas.

O presidente do Conselho da Juventude de Sergipe, Antônio Gabriel, destacou o papel fundamental do Festival das Juventudes na consolidação de um governo sério e comprometido com a equidade fiscal, financeira e com a valorização do servidor público.

“É um evento marcante desde a sua primeira edição, mostrando o comprometimento que o governador Fábio Mitidieri tem com as juventudes sergipanas, seja negra, parda, rural, seja ela independente de gênero, cor, idade ou condição financeira”, disse.