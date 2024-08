Governador acompanha embarque da primeira turma de intercambistas

O grupo de 30 alunos, dos 49 selecionados do programa ‘Sergipe pelo Mundo’, embarcaram para os países de destino nesta sexta-feira, 16. O governador Fábio Mitidieri, acompanhado do secretário de Estado da Educação (Seduc), Zezinho Sobral, foi até o Aeroporto Santa Maria para acompanhar a partida dos primeiro intercambistas da iniciativa pioneira em Sergipe.

O Governo do Estado realizou um investimento total de mais R$ 4,3 milhões no programa, que proporcionará aos intercambistas uma experiência de imersão em outro iodoma, visitas culturais, além da convivência com uma família local de cada país onde irão se hospedar. Além do kit completo para dar suporte no período de intercâmbio, os alunos receberam um auxílio financeiro antes do embarque, no valor de R$ 7.041,66, para arcar com as despesas durante a estada no país de destino.

Para o governador, essa é uma oportunidade rara para os alunos da educação pública. “Eles ganham conhecimento e cultura. Vão vivenciar com um outro povo, uma outra história e isso marca para toda a vida. Então, eu espero que realmente eles possam aproveitar o máximo e sejam um motivo de inspiração para outros alunos que querem ir também. Lembrando que esse programa é semestral, cada semestre enviaremos 50 alunos, totalizando 100 por ano. Essa é a primeira turma do ‘Sergipe no mundo’, a primeira de muitas”, destacou.

Fábio completou que os jovens viajarão acompanhados por um professor monitor. “Mais que um ganho educacional, eles terão também um enorme ganho cultural e de vivência”, reforçou.

O programa de internacionalização ‘Sergipe no Mundo’ foi lançado em junho pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Segundo Zezinho Sobral, essa é a última etapa do programa, que visa proporcionar a internacionalização da educação pública sergipana. “Estamos muito felizes e emocionados que este momento está acontecendo”, disse.

Já a diretora do departamento de apoio ao sistema educacional e coordenadora do Programa ‘Sergipe no Mundo’, Eliane Bastos, acompanhará o grupo de alunos que farão intercâmbio na Irlanda. “Hoje foi a grande estreia do programa. Eles fazem parte do primeiro grupo de alunos de escola pública estadual que participa de um programa de intercâmbio. Essa será uma experiência muito rica para eles. Muitos deles nunca sequer saíram do estado. Então, são muitas portas se abrindo para eles hoje”, ressaltou.

Sergipe no Mundo

O programa ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela Lei Estadual 9040/2022, que visa estabelecer o Programa de Internacionalização da Rede Pública Estadual de Ensino, com a finalidade de promover a internacionalização da educação básica de alunos de ensino médio da rede pública estadual. A iniciativa tem o objetivo de valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover interesse no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação do Brasil com países amigos, por meio do intercâmbio estudantil. Será uma oportunidade de vivenciar experiências de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global.

Foto: Arthur Soares