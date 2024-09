GOVERNADOR ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EXCELÊNCIA VITÓRIA DE SANTA MARIA

O tradicional Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, localizado no bairro Santa Maria em Aracaju, entrará em reforma nos próximos dias. A assinatura foi feita pelo governador Fábio Mitidieri, nesta segunda-feira, 30, durante a entrega de outra reforma: a do Centro de Excelência Nelson Mandela, também na capital. O evento marcou a 55ª obra da Educação da gestão atual, com 149 escolas climatizadas já entregues.

A unidade de ensino no Santa Maria receberá uma nova quadra de esportes coberta, ampliará a quantidade de salas de aulas e ganhará novos espaços, como laboratórios e salas multiuso. Também será feita a adequação e modernização da sala de professores e áreas construídas. Os investimentos estão orçados em R$ 8.927.228,04 e deverão ser entregues à comunidade escolar em maio de 2025.

A diretora Karine Prata ressaltou que a comunidade escolar estava ansiosa por essa reforma diante das várias realidades em que se encontra o Centro de Excelência. “É uma garantia que será realizada. Vai começar com ampliação do prédio, e a reforma fará com que possamos desenvolver melhor nossas atividades”, afirmou.

A previsão é que o Centro de Excelência Vitória de Santa Maria amplie de 18 salas de aulas existentes para 30 salas, já que também ofertará o Ensino Profissionalizante e Tecnológico, garantindo que a oferta de matrículas também seja maior. Ao todo são 1.576 alunos enturmados no ensino fundamental, médio regular e em tempo integral, turmas da Educação de Jovens e Adultos, Programa de Correção da Idade/Série e um polo do Pré-Universitário.

O aluno Pedro Amâncio, do 3º ano noturno na unidade, vê com grande expectativa o anúncio da obra, já que participou de reuniões com gestores da Seduc para que os pedidos de melhoria se transformassem em realidade. “A gente pedia muito a reforma geral porque a escola tem mais de 1.000 alunos e precisa de uma grande estrutura. Teremos também todas as salas climatizadas e uma quadra coberta, o que é incrível”, disse ele.

Foto: André Moreira