Governador autoriza obras de abastecimento de água durante 9ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Itaporanga d’Ajuda

Seagri e Coderse receberam demandas e mostraram ações de infraestrutura hídrica em todo estado

Por meio da sua vinculada Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) atendeu as demandas da população de Itaporanga d’Ajuda durante a 9ª edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta quinta-feira, 10. Na ocasião, a pasta recebeu do governador Fábio Mitidieri ordens de serviço e autorização para licitação de obras, que irão contemplar a perfuração de cinco poços e a implantação de sistemas de abastecimento em comunidades rurais do município, com investimento de quase R$ 760 mil. A medida deve beneficiar 1.800 famílias.

Na cooperação entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Itaporanga, a Coderse vai perfurar poços tubulares para estabilizar o abastecimento no povoado Tapera e levar água ao Assentamento Sonho de Rose (Xinduba). O investimento foi feito com recursos de cerca de R$ 80 mil do tesouro do Estado, com o objetivo de garantir acesso à água a aproximadamente 500 famílias nas duas comunidades.

Moradora no povoado Tapera há 23 anos, Maria Cláudia dos Santos conta que tem rede de abastecimento de água ligada a todas as casas da comunidade, mas que o poço do sistema não consegue mais atender a demanda da população. “Esse poço vai ser muito importante para nós, principalmente aqui na minha rua, que o pessoal sofre muito com falta d’água. Para mim foi uma benção maravilhosa. Quando me disseram que esse poço seria perfurado foi melhor que ganhar um prêmio em dinheiro, porque a água é muito preciosa aqui para a gente”, disse.

O diretor-presidente da Coderse, Paulo Sobral, explicou que, das 1.800 famílias contempladas, algumas passarão a ter acesso a água, enquanto outras terão o abastecimento regularizado. “São comunidades que têm água, mas que cresceram de uma forma significativa, e a gente vai ter que fazer um complemento de um novo sistema para poder dar condição de abastecer toda a comunidade. É mais um ‘Sergipe é aqui’, e a Coderse participou desse em especial, porque o governador Fábio Mitidieri assinou ordem de serviço e autorização para licitação de cinco novos sistemas de abastecimento”, confirmou.

A partir de convênio entre a Seagri e a Caixa Econômica Federal, a Coderse também vai executar a perfuração de dois poços tubulares, com instalação de rede de distribuição de água para atender a população de cerca de mil famílias do povoado Nova Descoberta. A licitação para a obra, da ordem de R$ 454 mil em investimentos, também foi autorizada pelo governador Fábio Mitidieri durante o ‘Sergipe é aqui’ em Itaporanga.

O convênio com a Caixa Econômica contempla ainda outros quatro sistemas de abastecimento em comunidades rurais dos municípios de Japaratuba, Malhador, Capela e Rosário do Catete, com o valor total de R$ 1.364.357,50 licitado pela companhia estadual.

Programa Água para Todos

A partir da ordem de serviço do governador Fábio Mitidieri, a Coderse vai iniciar os serviços de perfuração para a instalação de um novo poço no povoado Água Boa, onde residem aproximadamente 300 famílias. O investimento aproximado no novo sistema de abastecimento será de R$ 223 mil, entre recursos federais e contrapartida do Estado.

Na segunda etapa do Programa ‘Água para Todos’, o estado de Sergipe foi contemplado com R$ 2,5 milhões em recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para instalação de 20 sistemas de abastecimento simplificado de água.

Texto e imagem Coderse