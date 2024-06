Governador confirma ao vereador Ricardo Marques construção de creche na Zona Norte

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve com o governador Fábio Mitidieri nesta quarta-feira, 5 de junho, onde levou demandas e voltou a fazer algumas cobranças, entre elas a da construção de uma creche no Bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. O governador anunciou em primeira mão, a liberação do dinheiro para a construção da creche de tempo integral para acolher 300 crianças, no valor de R$ 6 milhões.

“Fiquei muito feliz com a notícia, já que é uma necessidade da cidade e uma das pautas do nosso mandato para comunidade do Bairro 18 do Forte. Desde que assumi como vereador que tenho lutado por essa creche e minha solicitação foi para usar o terreno do Centro de Excelência Maria Ivanda, antigo Colégio Marco Maciel, onde estudei e sei que tem espaço suficiente. O terreno já foi cedido, o dinheiro já está disponível, segundo o governador, agora é torcer para que comece logo”, vibra Ricardo Marques.

O governador Fábio Mitidieri disse que o anúncio é para ajudar a diminuir o déficit de vagas na cidade de Aracaju, um compromisso dele com a comunidade do 18 do Forte e com o vereador Ricardo Marques, que foi um lutador por esse pleito.

“Reconheço que a região necessita da creche, é uma comunidade que tenho um grande carinho e vamos cumprir com o compromisso feito com o vereador Ricardo Marques que nasceu no 18 do Forte e desde o início do mandato fez a sugestão do terreno. No próximo mês devemos abrir a licitação e seguir com o cronograma da obra”, finalizou o governador.

Texto / Foto: Fredson Navarro / Navarro Comunicação